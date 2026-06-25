佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



「これまでに降った雨量」（午前5時時点）

雨が降り出した22日の昼過ぎからの雨の量は、福岡県の筑後地方や佐賀県を中心に200ミリを超えています。佐賀県嬉野市では394.5ミリと、6月ひと月で降る量が、この3日間で一気に降りました。



「雨の予想」

雨のピークは25日朝までですが、一日を通して雨が降り続き、局地的に活発な雨雲が流れ込む時間帯もあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫に警戒してください。



「台風進路図」（午前6時時点）

日本の南には、二つの台風が発生しています。九州に大きな影響がありそうなのは、台風7号です。台風7号は26日にかけて、暴風域を伴いながら沖縄に接近します。勢力は次第に弱まり、九州北部に直撃することはなさそうです。ただ、台風周辺の湿った空気が、停滞する梅雨前線を刺激して、福岡県や佐賀県では雨脚が強まる可能性があります。最新の気象情報に注意してください。



「なのか間予報」

25日の最高気温は、各地で25℃前後でしょう。週末の日曜日には晴れ間が戻りますが、一時的で、来週明けには再び梅雨空となりそうです。