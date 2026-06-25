住まいを「体験」に変える和のラグジュアリーが始動！ 「WATEI EDITION」

記事ポイント 日本の陰影・余白・静寂を現代住空間に再構築する限定邸宅プロジェクト設計から家具・照明まで「和のラグジュアリー」をワンストップ提供年間10邸限定、住まい手の価値観を空間に反映 日本の陰影・余白・静寂を現代住空間に再構築する限定邸宅プロジェクト設計から家具・照明まで「和のラグジュアリー」をワンストップ提供年間10邸限定、住まい手の価値観を空間に反映

SAI HOMESは、空間デザインを手がけるOld Kanとの業務提携により、2026年6月24日、高級リフォームブランド「WATEI EDITION（ワテイエディション）」を始動しました。

日本古来の美意識を現代の住空間へ継承し、建築・素材・家具・照明を一つの思想として統合する少数限定の邸宅プロジェクトです。

「WATEI EDITION」

ブランド名：WATEI EDITION（ワテイエディション）提供内容：高級住宅リフォーム、空間設計、素材選定、家具・照明提案、施工品質管理対象：富裕層・経営者層、既存住宅を上質に再構築したい方特徴：日本の美意識を再解釈したモダン・ラグジュアリー空間の提案提携先：Old Kan年間受注：10邸限定

「WATEI EDITION」は、SAI HOMESを運営するトータルアセットパートナーズと、空間デザイン事務所のOld Kanが業務提携して立ち上げた高級リフォームブランドです。

Old Kanは2020年設立の空間デザイン事務所で、物販・飲食・ホテル・レジデンスなど多ジャンルのインテリアデザインを手がけ、「懐かしく古き良き感覚」を現代空間に落とし込む設計思想を持ち、国際デザインアワードの受賞実績もあります。

「陰影」「余白」「静寂」という日本古来の美意識を軸に、設備グレードや素材の高級感だけにとどまらない、光の入り方・視線の抜け・照明の陰影・余白の取り方まで含めた総合的な空間設計を提供します。

単なる設備更新や内装変更にとどまらず、住まい手の価値観や人生観までを空間に反映することが、このブランドの目指すところです。

住宅に求められる価値が「機能」から「体験」へ

近年、既存住宅を自分らしく再編集するリフォーム・リノベーションへの関心が高まっています。

特に富裕層や経営者層を中心に、住まいを単なる生活の場ではなく、日々の時間の質や美意識を体現する空間として位置づけるニーズが広がっています。

従来のリフォームでは、キッチン・浴室・洗面・床材・照明・家具などが個別に検討されることも多く、空間全体としての統一感や暮らしの所作まで含めた設計思想が反映されにくいという課題がありました。

WATEI EDITIONでは、図面だけでは表現しきれない空気感、素材だけでは語れない質感、空間だけでは完結しない暮らしの美しさを重視します。

大量生産型の住宅提案ではなく、一邸ごとの背景や住まい手の価値観に深く向き合い、住宅を「所有するもの」から「体験するもの」へと高めることを目指しています。

建築・素材・家具・照明を一体で整える「和のラグジュアリー」

WATEI EDITIONの最大の特長は、設計・施工・インテリア・素材・家具・照明を分断せず、一つの世界観として統合する点にあります。

SAI HOMESが担う施工品質と現場管理の知見に、Old Kanが持つ空間デザインの思想を掛け合わせることで、図面上の美しさだけでなく、現場での納まり・素材の見え方・細部の仕上がりまでを丁寧に整えていきます。

建築と設計が一体となって初めて、空間の密度は生まれるものです。

Old Kanが再解釈するのは、日本人が古くから大切にしてきた陰影・余白・静寂といった感性。

それを現代の暮らしに合う形で空間へと落とし込んでいます。

LDKでは間接照明・木目・石の質感をひと続きに整え、日常のくつろぎと来客時の迎賓性を同じ空間の中に共存させます。

対立しがちな二つの表情が、ひとつの場に自然に宿る設計です。

洗面空間では、石の壁面や浮遊感のあるカウンター、やわらかな照明が静かに呼応しています。

朝と夜の身支度が、どこか儀式めいた時間へと変わるような佇まい。

浴室では、湯気・石・木・灯りが重なることで、一日の余韻をほどく私邸の湯時間が生まれます。

喧騒から切り離されたその空間は、滞在するだけで心が静まるものです。

WATEI EDITIONが追求するのは派手な豪華さではなく、暮らしの中に静かに存在し、時間とともに深まっていく上質さです。

少数限定・ワンストップで一邸ごとに向き合う体制

WATEI EDITIONでは、個別面談による要望整理から、設計・素材選定・家具と照明の提案・施工品質管理までをワンストップで提供します。

既存住宅を上質に再構築したい富裕層・経営者層を中心に、日常の住空間にホテルライクな心地よさや日本の美意識を取り入れたい方が対象です。

年間10邸限定のプロジェクトとして展開し、量を追わず密度を追求することで、住まい手の価値観や人生観に寄り添った邸宅づくりを実現します。

住宅業界で長年にわたり商品開発・事業成長に携わってきた増田文彦氏が顧問として参画しており、デザイン性だけでなく住宅ブランドとしての継続性・市場性も備えた体制です。

SAI HOMESとOld Kanは、住まいを単なる建築物としてではなく、暮らしそのものを整える体験として捉え、日本の住宅市場に新たな価値を提案しています。

個別面談による要望整理から施工品質管理まで、すべてをワンストップで対応します。

陰影・余白・静寂という日本の美意識を空間全体に宿らせることで、住まい手の価値観に深く寄り添った邸宅の時間を体験できます。

「WATEI EDITION」の紹介でした。

よくある質問

Q. WATEI EDITIONはどのような方を対象としていますか？

A. 既存住宅を上質に再構築したい富裕層・経営者層を中心に、日常の住空間にホテルライクな心地よさや日本の美意識を取り入れたい方を対象としています。

個別面談から設計・施工・インテリアまでをワンストップで提供します。

Q. 年間の受注件数に上限はありますか？

A. 年間10邸限定のプロジェクトとして展開します。

一邸ごとに深く向き合う体制を重視するため、量ではなく密度を追求する方針です。

Q. WATEI EDITIONが統合して設計する要素はどこまでですか？

A. 設計・施工・インテリア・素材・家具・照明を分断せず、一つの世界観として統合します。

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