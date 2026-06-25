改札を出てすぐ出来たて惣菜が買える！ 「いかりスーパーマーケット淀屋橋ステーションワン店」

記事ポイント 京阪・地下鉄御堂筋線淀屋橋駅に直結、2026年7月6日(月)オープン入口のデリカ厨房で出来たての惣菜・弁当・丼メニューを提供自社工場製品からヨーロッパ直輸入食材まで豊富な品揃え 京阪・地下鉄御堂筋線淀屋橋駅に直結、2026年7月6日(月)オープン入口のデリカ厨房で出来たての惣菜・弁当・丼メニューを提供自社工場製品からヨーロッパ直輸入食材まで豊富な品揃え

いかりスーパーマーケットは、淀屋橋エリア初出店となる新店舗「いかりスーパーマーケット淀屋橋ステーションワン店」を2026年7月6日(月)にオープンします。

京阪淀屋橋駅と地下鉄御堂筋線淀屋橋駅北改札口に直結した立地で、平日は朝7時30分から夜10時まで営業します。

「いかりスーパーマーケット淀屋橋ステーションワン店」

オープン日：2026年7月6日(月) 午前10時所在地：大阪府大阪市中央区北浜三丁目6番22号 「淀屋橋ステーションワン」B1F営業時間：平日 7:30〜22:00 / 土日祝 10:00〜20:00アクセス：京阪淀屋橋駅・地下鉄御堂筋線淀屋橋駅北改札口に直結電話：06-7178-8600

いかりスーパーマーケットは1961年に兵庫県尼崎市で創業した関西の高級スーパーマーケットチェーンです。

阪神・神戸・北摂エリアを中心に展開し、自社製造のオリジナル商品や輸入食材の豊富な品揃えで知られてきました。

今回、淀屋橋エリアへ初めて出店します。

店舗入口にはデリカ厨房が設置されています。

出来たての惣菜、お弁当、丼メニューが揃い、通勤前の朝食や昼食の弁当、帰宅時のおかず選びに利用できます。

自社工場で製造した惣菜、サラダ、スープ、洋菓子、和菓子、ベーカリーも豊富に取り揃えています。

旬の果物やヨーロッパ直輸入商品、チーズ、ワイン、日本酒など、上質な食材の品揃えも充実しています。

周辺アクセス

店舗は「淀屋橋ステーションワン」B1Fに位置し、大阪市中央区北浜三丁目に所在します。

周辺にはオフィスビルが立ち並ぶ淀屋橋のビジネス街が広がり、通勤・通学ルート上で立ち寄りやすいエリアです。

平日は朝7時30分から夜10時まで、土日祝は10時から20時の営業です。

早朝の通勤前から夜の帰宅後まで、一日を通して利用できます。

地下アクセス

京阪淀屋橋駅と地下鉄御堂筋線淀屋橋駅北改札口に直結しているため、改札を出てすぐ店内へ入れます。

天候に関係なく利用できる地下直結の動線です。

京阪電鉄と大阪メトロ御堂筋線の2路線が乗り入れており、乗り換えのタイミングでの買い物にも適しています。

朝の出勤前に手土産を選んだり、退勤後に夕食の材料を手に取ったりと、日常のさまざまな場面で立ち寄れます。

デリカ厨房の出来たて惣菜から自社工場製のベーカリー・洋菓子、ヨーロッパ直輸入のチーズやワインまで、毎日の食卓に合わせた幅広い品揃えが駅直結の一か所に揃います。

「いかりスーパーマーケット淀屋橋ステーションワン店」の紹介でした。

よくある質問

Q. 営業時間はいつですか？

A. 平日は7時30分から22時まで、土日祝は10時から20時までです。

Q. 店舗ではどのような商品が購入できますか？

A. 入口のデリカ厨房で出来たての惣菜・弁当・丼メニューを提供しています。

自社工場製の惣菜、サラダ、スープ、洋菓子、和菓子、ベーカリーのほか、旬の果物、ヨーロッパ直輸入商品、チーズ、ワイン、日本酒なども揃っています。

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