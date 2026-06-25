希少な烏骨鶏卵を使った夏の贈り物が揃う！ 烏鶏庵"お中元ギフト特集"

記事ポイント 烏鶏庵が2026年6月1日よりお中元ギフト特集を通販サイトで開催夏季限定・金魚焼印入りかすていらが登場かすていら・プリン・バームクーヘンの詰合せを展開 烏鶏庵が2026年6月1日よりお中元ギフト特集を通販サイトで開催夏季限定・金魚焼印入りかすていらが登場かすていら・プリン・バームクーヘンの詰合せを展開

烏鶏庵は、2026年6月1日(月)から通販サイトにて「烏骨鶏の夏の贈り物」お中元ギフト特集を開催しています。

看板商品の烏骨鶏かすていらを中心に、プリンやバームクーヘンとの詰合せ、さらに夏季限定の金魚焼印入りかすていらまで、幅広いラインナップを通販限定で取り揃えています。

烏鶏庵”お中元ギフト特集”

開催期間：2026年6月1日11時〜8月17日11時頃まで販売場所：烏鶏庵通販サイト一部商品の送料：一律330円（お中元期間限定）

烏鶏庵は、石川県金沢市を拠点とする烏骨鶏菓子ブランドです。

烏骨鶏は7〜10日に1個程しか卵を産まない希少な鶏で、その卵は古来より高い栄養価を誇ります。

貴族だけが口にできた貴重な食材として知られており、現代でも特別な素材として扱われています。

烏鶏庵はそうした烏骨鶏の卵を使った上品な菓子を展開しています。

かすていら・プリン・バームクーヘンが看板商品として揃い、いずれも烏骨鶏卵ならではのコクと風味が特徴です。

2026年のお中元特集では、烏骨鶏かすていらを単品から大容量詰合せまで幅広くラインナップ。

プリンやバームクーヘンを組み合わせたセットも複数展開しており、贈る相手に合わせた選び方ができます。

贈る相手の人数や好みに合わせて、多彩な組み合わせから選べます。

お中元ギフトラインナップは以下の通りです。

烏骨鶏かすていら2号2本入烏骨鶏かすていら3号2本入烏骨鶏かすていら4号2本入（一律送料330円）烏骨鶏かすていら個包装6個・プリン4個セット烏骨鶏かすていら個包装8個・プリン6個烏骨鶏かすていら個包装3色12個入り詰合せ烏骨鶏かすていら個包装3色20個入り詰合せ（一律送料330円）烏骨鶏かすていら6個・バームクーヘン4個個包装詰合せ烏骨鶏かすていら10個・バームクーヘン7個個包装詰合せ（一律送料330円）

「烏骨鶏かすていら」プレーン2本入

烏骨鶏かすていらのプレーンタイプは、2本入りで2号・3号・4号のサイズが揃っています。

少人数への贈り物から、もう少しボリュームのある贈答まで、サイズ違いで対応できます。

かすていらに使用する烏骨鶏の卵は、7〜10日に1個程しか産まれない希少なもの。

自然の恵みを大切に扱った高栄養素の卵が、金沢の上品な菓子に仕上げられています。

4号サイズの2本入りは一律送料330円の対象商品です。

「烏骨鶏かすていら・バームクーヘン」詰合せ

かすていらとバームクーヘンを組み合わせた詰合せは、2種類あります。

かすていら6個・バームクーヘン4個の個包装詰合せと、かすていら10個・バームクーヘン7個の個包装詰合せ（一律送料330円）です。

烏骨鶏の卵を使ったかすていらとバームクーヘンが一度に楽しめる組み合わせで、菓子を複数種類贈りたい場面に向いています。

個包装なので、受け取った相手がひとつずつ食べやすい形になっています。

夏季限定「金魚焼印」かすていら

金魚かすていら実施期間：2026年6月15日11時〜8月17日11時頃まで一部商品の送料：一律330円（期間限定）

夏季限定で、涼しげな金魚の焼印が押されたかすていらが登場しています。

通常のプレーンとは異なるデザインの焼印が施され、夏の贈り物として目を引く仕上がりです。

金魚焼印のラインナップには、金箔入りのタイプや瀬戸内レモン風味との組み合わせもあり、複数のバリエーションから選べます。

プリンとのセット商品も用意されています。

烏骨鶏かすていら2号2本入（金魚・金箔）（一律送料330円）烏骨鶏かすていら【金魚】（2号）・プリン4個入りセット烏骨鶏かすていら【金魚】【金箔】（2号）・プリン5個入りセット（一律送料330円）烏骨鶏かすていら【瀬戸内レモン・金魚焼印】2号2本セット

金箔入りの金魚焼印タイプはお中元期間中に一律送料330円で購入できます。

瀬戸内レモン風味は通常のかすていらとは異なる風味で、金魚焼印のデザインと組み合わさった夏らしい一品です。

烏骨鶏の希少な卵が使われたかすていらを中心に、プリンやバームクーヘンとの多彩な詰合せが揃い、贈る相手に合わせたギフトを見つける楽しさがあります。

夏季限定の金魚焼印かすていらは、暑い季節ならではの涼やかなデザインで、お中元の贈り物として選ぶ楽しみも味わえます。

烏鶏庵”お中元ギフト特集”の紹介でした。

よくある質問

Q. お中元ギフト特集はいつまで開催していますか？

A. お中元実施期間は2026年6月1日11時から8月17日11時頃までです。

夏季限定の金魚焼印かすていらは2026年6月15日11時から8月17日11時頃まで取り扱われています。

Q. 送料が一律330円になる商品はどれですか？

A. 烏骨鶏かすていら4号2本入、個包装3色20個入り詰合せ、かすていら10個・バームクーヘン7個詰合せ、金魚・金箔の2号2本入、金魚・金箔の2号プリン5個入りセットなど、一部商品がお中元期間限定で送料一律330円で購入できます。

Q. 金魚焼印のかすていらにはどのような種類がありますか？

A. 2号2本入（金魚・金箔）、金魚（2号）・プリン4個入りセット、金魚・金箔（2号）・プリン5個入りセット、瀬戸内レモン・金魚焼印の2号2本セットの4種類が揃っています。

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