公開18分で目標達成、3日で1,000%突破！ UVelia「高機能UVラッシュガード」

記事ポイント ブラックのみUVカット100%の生地を採用し、りんご1個分ほどの軽さを実現接触冷感素材・大きめフード・ドローコードで機能性とデザインを両立Makuake公開から18分で目標達成、3日で達成率1,000%を突破 ブラックのみUVカット100%の生地を採用し、りんご1個分ほどの軽さを実現接触冷感素材・大きめフード・ドローコードで機能性とデザインを両立Makuake公開から18分で目標達成、3日で達成率1,000%を突破

ARICは、自社UVケアブランド「UVelia（ユーヴェリア）」から展開する高機能ラッシュガードの先行販売プロジェクトを、応援購入サービス「Makuake」で公開しました。

販売期間は2026年6月15日から7月12日22:00までで、公開からわずか18分で目標金額を達成しています。

その後も支援が続き、公開から3日で達成率1,000%を突破しました。

UVelia「高機能UVラッシュガード」

販売期間：2026年6月15日〜7月12日 22:00まで販売場所：Makuake（応援購入サービス）プロジェクト名：まるで着る日焼け止め。UVカット100%※のラッシュガードを真夏前にお届け！

UVeliaは「守るだけではない、魅せるUVケアへ。」をコンセプトに生まれたUVケアブランドです。

猛暑や紫外線対策への意識が高まる中、「しっかり紫外線を防ぎたい」「でもデザイン性も妥協したくない」という声に応えるブランドとして誕生しました。

ARICがファッション・ビューティ・ウェルネス領域で培ってきた企画・開発・生産・販売の一貫体制を活かして展開しているラインです。

今回のラッシュガードは、UVカット率100%※の生地（ブラックのみ）を採用しながら、まるでりんご1個分ほどの軽さを実現しています。

接触冷感機能も備えており、着ているほうが涼しく感じられる設計です。

今季のトレンドを取り入れたカラーリングと女性らしいシルエットが特徴で、機能性とデザイン性の両立が多くの支援者から高く評価されています。

応援コメント

プロジェクト公開直後から予想を上回る反響があり、応援購入だけでなく、支援者から多数の応援コメントも寄せられています。

「UVカット100%※」「涼しい着心地」「普段使いしやすいデザイン」の3点が支持を集めており、紫外線対策への関心の高まりとともに、幅広い層からの共感を獲得中です。

商品の5つの特徴

UVカット100%生地使用（ブラックのみ）まるでりんご1個分のような軽さ接触冷感つきで着ている方が涼しいどんなシルエットでも変えることができるドローコード付き大きめフードでしっかり紫外線から守る

生地はブラック（オブシディアン）のみでUVカット率100%※を達成しており、QTEC上海総合試験センターによる測定結果に基づいています。

この数値は生地の測定結果であり、製品全体の遮蔽率ではありません。

重さはりんご1個分ほどで、持ち運びしやすい軽量設計です。

バッグに入れて携帯しても負担になりにくく、急な日差しにも対応できます。

ドローコードを調整すればシルエットを自由に変えられるため、体型や着こなしに合わせた着用が可能です。

大きめフードは顔周りや首元をしっかりカバーし、接触冷感素材との組み合わせで真夏の屋外でも快適に着用できます。

日焼け止めを重ね塗りせずとも、ラッシュガード1枚で紫外線対策が完結する設計です。

Makuake先行販売の達成状況

2026年6月15日のプロジェクト公開からわずか18分で目標金額を達成しました。

その後も支援が続き、公開から3日で達成率1,000%を突破しています。

ARICは商品の生産・発送準備を進めながら、2026年7月12日22:00までの販売期間を継続中です。

UVeliaはこれからも「魅せるUVケア」という価値を提案し続ける方針で、今後のラインナップ展開も予定しています。

日差しの強い季節でも、涼しく軽やかに着こなしながら紫外線をしっかりカットできます。

接触冷感・大きめフード・自在なシルエット調整という3つの機能が、屋外での活動をより快適にしてくれます。

UVelia「高機能UVラッシュガード」の紹介でした。

よくある質問

Q. UVカット100%はすべてのカラーに対応していますか？

A. UVカット100%の生地を使用しているのはブラック（オブシディアン）のみです。

この数値はQTEC上海総合試験センターによる生地の測定結果であり、製品全体の遮蔽率ではありません。

Q. Makuakeでの先行販売期間はいつまでですか？

A. 販売期間は2026年6月15日から2026年7月12日の22:00までです。

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