名入れもできるぎょうざちゃんチャーム全6種！ TICO「モニョチタポミチ コラボアイテム」

記事ポイント 全6種が楽天市場で2026年6月16日〜7月16日の1カ月限定販売アクリルの透明感・ラメのきらめき・ぷっくりフォルムでキャラクターの魅力を表現名入れ対応は「シュガーめじるしチャーム」と「おなまえリングチャーム」の2種 全6種が楽天市場で2026年6月16日〜7月16日の1カ月限定販売アクリルの透明感・ラメのきらめき・ぷっくりフォルムでキャラクターの魅力を表現名入れ対応は「シュガーめじるしチャーム」と「おなまえリングチャーム」の2種

TICOが、アーティスト／ペインター「モニョチタポミチ」とのコラボレーション商品全6種を2026年6月16日(火)から2026年7月16日(木)までの期間限定で楽天市場にて販売しています。

バッグやポーチに添えるチャーム4種と、ヘアアレンジに取り入れられるヘアピン2種が揃い、名入れ対応のアイテムも展開されています。

TICO「モニョチタポミチ コラボアイテム」

販売期間：2026年6月16日(火)〜2026年7月16日(木)販売場所：楽天市場ラインナップ：チャーム4種・ヘアピン2種（全6種）名入れ対応：シュガーめじるしチャーム、おなまえリングチャーム

TICOは、カラフルなアクリル素材を用いたオリジナルグッズと名入れギフトを専門とするブランドで、アクリル・木材・革などの素材を組み合わせた商品の企画・デザイン・製造・販売を自社一貫で手がけています。

モニョチタポミチは、クールで気まま、ちょっとだけゴキゲンなキャラクターたちを描くアーティスト／ペインターです。

「ぎょうざちゃん」をはじめとしたポップで個性的なキャラクターが特徴です。

今回のコラボレーションでは、モニョチタポミチのポップで個性的なキャラクターたちを、TICOのカラフルなアクリルアイテムに落とし込みました。

アクリルならではの透明感や色の重なり、ラメのきらめき、ぷっくりとしたフォルムなど、キャラクターのかわいらしさを引き立てる仕様に仕上がっています。

マカロンリングチャーム

価格：1,870円(税込)

まるでマカロンのような、ころんとしたフォルムのリングチャームです。

バッグやポーチにつけるだけで、モニョチタポミチの世界観を持ち物に気軽に添えられます。

アクリルの丸みあるフォルムが手元でかわいらしさを発揮します。

まんまるぎょうざちゃんチャーム

価格：1,100円(税込)

まんまるシルエットの「ぎょうざちゃん」を表現したアクリルチャームです。

ネオンカラーと「ぎょうざちゃん」のゆるい表情のコントラストがポイントで、持ち物にそっとかわいさを添えられます。

カラフルな発色がバッグやポーチのアクセントになります。

シュガーめじるしチャーム（名入れOK）

価格：880円(税込)〜名入れ：対応

カラフルなアクリルとキャラクターを組み合わせた、目印にもなるチャームです。

名入れに対応しており、自分用はもちろん、推し活グッズとして、またはプレゼントとして活用できます。

880円(税込)〜という価格帯で、ちょっとしたギフトにも選びやすいアイテムです。

おなまえリングチャーム（名入れOK）

価格：1,870円(税込)名入れ：対応

キャラクターと名前を一緒にデザインした、名入れ対応のリングチャームです。

好きな名前や言葉を入れて、自分だけの特別なアイテムとして使えます。

キャラクターのデザインと名前が一体となったオリジナル感が特徴です。

グリッターヘアピン

価格：1,650円(税込)

きらきらのグリッターアクリルが目を引くヘアピンセットです。

モニョチタポミチのキャラクターをヘアアレンジのアクセントとして身につけられます。

グリッターのきらめきが、日常のヘアスタイルにポップな輝きを加えます。

ぎょうざちゃんヘアピン

価格：1,650円(税込)

「ぎょうざちゃん」の表情やシルエットを楽しめるヘアピンセットです。

前髪やサイドにつけるだけで、日常のコーデにポップなかわいさをプラスできます。

「ぎょうざちゃん」のゆるくてキュートな表情が、ヘアアレンジにユニークな個性を添えます。

モニョチタポミチについて

モニョチタポミチは、クールで気まま、ちょっとだけゴキゲンなキャラクターを描くアーティスト／ペインターです。

「ぎょうざちゃん」をはじめとしたキャラクターの魅力を、チャームやヘアピンなど日常に取り入れやすいアイテムとして商品化しています。

ポップで個性的なビジュアルが、TICOのアクリル技術と組み合わさり、透明感のある仕上がりになっています。

チャームをバッグに添えれば持ち物にさりげないキャラクターの世界観が宿り、ヘアピンをコーデに加えれば前髪やサイドにポップなかわいさが広がります。

名入れ対応の2種は、自分だけのカスタムアイテムとして、また推し活グッズやギフトとしても選べます。

TICO「モニョチタポミチ コラボアイテム」の紹介でした。

よくある質問

Q. 販売期間と購入場所を教えてください？

A. 2026年6月16日(火)から2026年7月16日(木)までの期間限定で、楽天市場にて販売されています。

Q. 名入れに対応しているアイテムはどれですか？

A. 「シュガーめじるしチャーム」と「おなまえリングチャーム」の2種が名入れに対応しています。

Q. 全6種の価格はいくらですか？

A. マカロンリングチャームとおなまえリングチャームが各1,870円(税込)、まんまるぎょうざちゃんチャームが1,100円(税込)、シュガーめじるしチャームが880円(税込)〜、グリッターヘアピンとぎょうざちゃんヘアピンが各1,650円(税込)です。

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