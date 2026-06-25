“二刀流先発”大谷翔平6回3失点、8奪三振で8勝目　打ってはタイムリー含む2安打

◆ミネソタ・ツインズ3ー4ロサンゼルス・ドジャース 24日（日本時間25日午前8時40分試合開始、ターゲットフィールド）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは24日（日本時間25日）、敵地でツインズと対戦し、大谷翔平選手（31）が「1番投手・DH」で先発出場。6回3失点で8勝目を挙げた。

ドジャースが2回表に4番ムーキー・ベッツの通算300号となる先制ソロホームランで1−0とリードし迎えた2回裏、大谷は1死満塁のピンチを招き、9番クライドラーの打席で捕手ラッシングのパスボールで1−1の同点に。直後クライドラーに2点タイムリーを打たれて逆転を許した。大谷はこの回3失点。

3回表1死2塁で大谷の第2打席、センターへのタイムリーで2−3と1点差に迫った。1死満塁となって6番マンシーのタイムリーで同点に。なおも1死満塁で7番コールの犠牲フライでドジャースが4−3と逆転した。

3回裏を三者連続三振に打ち取り立ち直った大谷は、以降6回まで無失点のピッチング。6回89球を投げて被安打5、奪三振8、与四球2、失点3、自責点2の成績で、今季の防御率は1.58となった。

大谷は9回1死走者なしで迎えた第5打席にもライト前ヒットを放ちマルチ安打をマーク。5打数2安打、打点1、得点1、三振2の成績で、打率は.295となった。

試合はリリーフ陣が踏ん張ったドジャースが4−3で勝利。大谷は今季8勝目（2敗）を挙げた。