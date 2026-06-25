◇MLB ドジャース4-3ツインズ(日本時間25日、ターゲット・フィールド)

ドジャースは大谷翔平選手が今季13度目の先発登板となる「投手兼1番DH」で出場し、6回3失点と好投。打線は勝ち越しを許した直後に反撃し再逆転。1点のリードを守り切り、ツインズに3連勝を飾りました。

ドジャース打線は初回表、大谷選手の打席から始まり、ライトライナーに倒れるなど無失点でしたが、2回表にムーキー・ベッツ選手のソロで先制します。

先発マウンドに上がった大谷選手は、初回は無失点に抑えましたが、1点リードの2回に1死満塁のピンチを招くとダルトン・ラッシング選手のパスボールで同点に追いつかれ、さらにタイムリーを浴びて3失点となります。

勝ち越しを許したドジャースでしたが、打線は直後に奮起。先頭のアレックス・フリーランド選手が2塁打で出塁すると、続く大谷選手が失点を取り返すタイムリーヒットですかさず1点差に詰め寄ります。

さらに1死となったあと、フレディ・フリーマン選手が四球、さらにベッツ選手が続き、マックス・マンシー選手のタイムリーで、3塁ランナーの大谷選手が生還し同点。続くアレックス・コール選手が犠牲フライで4-3と勝ち越しに成功します。

その後、大谷選手は立ち直り、3回は三者連続三振。4回に2塁打を一本打たれるものの失点せず。5回、6回も三者凡退に抑えて降板します。この日は89球を投げ、5安打8奪三振2四球、3失点(自責2)という内容で防御率1.58となりました。

ドジャースはその後、7回はカイル・ハート投手、さらに8回はアレックス・ベシア投手、9回はタナー・スコット投手がそれぞれ出塁を許しながらも無失点におさえ、緊迫した接戦をものにしました。これでドジャースはツインズをスイープし3連勝。大谷選手にも今季8勝目がつきました。