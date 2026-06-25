ヒロミ＆松本伊代ファミリーが全員集合、長男・小園凌央が公開したヒロミ＆次男そっくり写真が話題「さすが親子」
俳優の小園凌央（30）が23日、自身のインスタグラムを更新。母でタレントの松本伊代（61）の誕生日と、父でタレントのヒロミ（61）の父の日を祝福し、家族4人の集合ショットを公開した。
【写真】「ソックリですね」長男→伊代似、次男→ヒロミ似、親子そっくりな家族4ショット
小園は「昨日は伊代さんのお誕生日でしたーおめでとー！あと父の日もおめでとー！」と投稿。続けて「61歳！逆から読んだら、まだ16歳だ！さすが永遠の16歳」「久々の全員集合でした」とつづり、仲むつまじい雰囲気が伝わる家族写真など複数枚を披露している。
公開された写真には、父・ヒロミ、母・伊代、弟・隼輝さんとの家族4ショットをアップ。さらに、ヒロミと隼輝さんが同じファッション、同じポーズでスマートフォンを見つめる比較写真も公開され、ファンからは「ヒロミさんと次男さん似てますね」「ヒロミさん息子さんとそっくりですね〜さすが親子」といった声が寄せられた。
コメント欄には「伊代さん Happy birthday」「家族全員集合写真ありがとう」「ヒロミさん伊代ちゃんファミリー最高〜」「素敵なご家族」「家族大切にされてるのが伝わります」「家族で伊代ちゃんと呼ぶあたりが仲の良さ感じる」「長男さんは伊代ちゃん似！次男さんはヒロミさんソックリですね」といった反響が集まっている。
【写真】「ソックリですね」長男→伊代似、次男→ヒロミ似、親子そっくりな家族4ショット
小園は「昨日は伊代さんのお誕生日でしたーおめでとー！あと父の日もおめでとー！」と投稿。続けて「61歳！逆から読んだら、まだ16歳だ！さすが永遠の16歳」「久々の全員集合でした」とつづり、仲むつまじい雰囲気が伝わる家族写真など複数枚を披露している。
コメント欄には「伊代さん Happy birthday」「家族全員集合写真ありがとう」「ヒロミさん伊代ちゃんファミリー最高〜」「素敵なご家族」「家族大切にされてるのが伝わります」「家族で伊代ちゃんと呼ぶあたりが仲の良さ感じる」「長男さんは伊代ちゃん似！次男さんはヒロミさんソックリですね」といった反響が集まっている。