青森で震度6強マグニチュード7.2の地震　5人救急搬送　八戸市など土砂崩れ、エレベーター閉じ込め、店舗の商品散乱も

午前7時半ごろ、青森県で最大震度6強を観測する強い地震がありました。

この地震による津波の心配はありませんがこれまでに5人がけがで救急搬送されています。

午前7時半ごろ、岩手県沖を震源とした強い地震が観測されました。

震源の深さは44km、地震の規模を示すマグニチュードは7.2と推定されています。

この地震で震度6強を青森県の階上町、震度6弱を八戸市、震度5強以下を北海道から東海地方までの広い範囲で観測しました。

今回の地震で津波の心配はありませんが、若干の海面変動はおこるとしています。

この地震の影響で、青森県八戸市では住宅のすぐ近くで土砂崩れが発生しました。

けが人はいないということです。

このほか八戸市内ではスーパーやコンビニエンスストアで商品が落下して酒瓶の中身やガラス片が、散乱するなどの被害が発生しました。

また、八戸市や岩手県盛岡市ではエレベーターに複数人が一時閉じ込められるなどしましたが、消防が救助にあたり、無事でした。

このほか青森県によりますと、けがで5人を救急搬送しましたが、いずれも命に別条はないとみられています。

八戸市など青森県の一部の地域の小・中学校は安全確認を行うなどで全校で臨時休校となっています。