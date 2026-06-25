『IDOL RUNWAY COLLECTION』日向坂46・FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・≒JOY出演決定
9月20日に横浜アリーナで開催される、国内最大規模のアイドルとファッションの祭典『第4回 IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 AUTUMN/WINTER Supported by TGC』（以下：IRC2026 A/W）の第1弾出演アーティストが発表された。
【画像】それぞれ違った魅力…！FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ／センセーション」ジャケット3種
ライブステージ＆ファッションステージを盛り上げるのは、日向坂46・FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・≒JOYの4組が決定。今回のテーマ「GLOWTH」をそれぞれに表現していく。
本イベントは、前回に引き続き、アソビシステム、TWIN PLANET、W TOKYO、Y&N Brothersらの合弁会社として設立した、YOAKE entertainmentが主催。各社が培ってきたノウハウを結集し、アイドルとファッションが織りなす唯一無二の世界観をさらに進化させる。
また、IRC公式サービス「IRC APP」に、自分自身の"推し活スタイル"を診断できる新コンテンツ「推し活タイプ診断」が登場。14問に答えるだけで、一人ひとり異なる推し活のスタイルを全16タイプの中から診断する。
チケットは「IRC APP」会員先行が6月25日から発売。
【画像】それぞれ違った魅力…！FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ／センセーション」ジャケット3種
ライブステージ＆ファッションステージを盛り上げるのは、日向坂46・FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・≒JOYの4組が決定。今回のテーマ「GLOWTH」をそれぞれに表現していく。
また、IRC公式サービス「IRC APP」に、自分自身の"推し活スタイル"を診断できる新コンテンツ「推し活タイプ診断」が登場。14問に答えるだけで、一人ひとり異なる推し活のスタイルを全16タイプの中から診断する。
チケットは「IRC APP」会員先行が6月25日から発売。