TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が24日、放送された。2週間密着企画「クイズともしげ」で、モグライダーのともしげ（43）の素性が明らかになった。

三四郎の小宮浩信（42）はともしげとの友達関係は長く、ともに現在はマセキ芸能社に所属。小宮は「20年以上前、養成所（プロダクション人力舎が運営するスクールJCA）の扉を開けたら、その前にともしげがいて」と当時の写真も公開された。ともしげの相方、芝大輔から「芸歴の初日から一緒」と指摘され、小宮は「そうそうそう」と同調した。

密着動画ではともしげが運転するドライブ動画が公開された。運転はおぼつかなかった。VTRを見た小宮は「下手って言われるとめちゃくちゃキレるから」と補足。みなみかわが「ブチ切れたらカッとなっちゃうのね」と指摘すると、小宮は「手も出されましたよ」とともしげによる“被害”を報告した。

「クイズともしげ」の解答者はきしたかの高野正成、三四郎の小宮浩信、ウエストランド井口浩之、みなみかわ。クイズ進行はともしげの相方、モグライダー芝大輔。番組公式Xでは「モグライダーともしげを…2週間にわたり隠し撮りした映像や、家族・地元の取材から『ともしげクイズ』を作成！予測不能な男がみせる新たな一面とは！？」と告知していた。

モグライダーは2021年、2023年の2度、「M−1グランプリ」決勝を経験している。21年は8位、23年7位だった。