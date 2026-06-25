吉野家とスマートフォン向け位置情報RPG『ドラゴンクエストウォーク』との初コラボレーション「冒険者応援キャンペーン」が、7月2日10時から8月26日20時まで全国の吉野家店舗で開催されることが発表された。

【画像あり】吉野家仕様になったモンスターたちがグッズに キャンペーン内容

本キャンペーンでは、対象商品の購入でオリジナルフィギュアがもらえるコラボセットの販売に加え、限定グッズと交換できるアプリポイントキャンペーン、オリジナルデザインのテイクアウト容器・袋での商品提供、吉野家公式通販ショップでのコラボ商品販売が実施される。

目玉となる「ドラクエウォークセット」は、牛丼（各サイズ）、ミニサラダ、オリジナルフィギュア1個がセットになった商品。フィギュアは第1弾と第2弾でデザインが異なり、ランダム封入となる。

第1弾（7月2日10時～7月15日20時）は「吉野家スラミチ」「どんぶりスライム A」「ひとくい紅生姜ばこ」「つゆだくスライム」の全4種、第2弾（7月16日10時～7月29日20時）は「スラミチ 吉野家Ver.」「どんぶりスライム B」「どんぶりキング」「吉野家コラボ看板」の全4種が用意される。

あわせて、吉野家公式アプリでは税込500円ごとに1ポイントが付与されるアプリポイントキャンペーンも実施。8ポイントでオリジナルフィギュア（全8種から選べる1種）、30ポイントで湯呑み、40ポイントでお茶碗丼（全2種から選べる1種）、45ポイントで「ひとくい紅生姜ばこ」のティッシュケース、70ポイントで「メタリックモンスターズギャラリー 吉野家スラミチ＆看板セット」と交換可能。

特典は受注生産で、何度でも交換できる。ポイント付与期間は7月2日10時から8月26日20時まで、特典交換期限は9月4日24時まで。

コラボ期間中は、対象商品のテイクアウトにオリジナルデザインの容器と袋が使用される。吉野家の牛丼と『ドラゴンクエストウォーク』の世界観を融合した特別仕様となっており、数量限定での提供となる。

また、7月2日10時からは吉野家公式通販ショップにて、「メラミン製コラボどんぶり1個」と「冷凍牛丼の具（120g）2袋」がセットになった「ドラクエウォークコラボセット」が数量限定で販売される。

あわせて、7月2日8時から「ドラゴンクエストウォーク」公式Xと吉野家公式Xによるフォロー＆引用ポストキャンペーンも開催。「#吉野家ドラクエウォーク」を付けて対象ポストを引用ポストした人の中から、抽選で100名にオリジナルコラボTシャツがプレゼントされる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）