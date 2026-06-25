カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ“G-SHOCK”の新製品として、『ポケモン』30周年とのコラボレーションモデル『GA-110PKM』を7月10日に発売する。価格は33,000円（税込）で、予約は7月1日より開始される。

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ベースモデルには、迫力のビッグケースと立体的なフェイスデザインが特徴の『GA-110』を採用。外観には、1996年の発売時に話題となった『ポケットモンスター 赤・緑』と『ポケットモンスター 青』の3色を、針・ボタン・ダイアル・ベゼルに配色した。9時側のインダイアルには「モンスターボール」、針は「ピカチュウ」の後ろ姿をモチーフにしたデザインを施している。

バンドには、30周年を祝う特別仕様として30匹のポケモンをあしらった。これまでの『ポケットモンスター』シリーズに登場したすべての始まりの3匹に加え、「ピカチュウ」と「イーブイ」を含む29匹をバンド全体にデザイン。さらに、遊環にはすべてのポケモンの遺伝子をもつとされる「ミュウ」を配し、合計30匹のポケモンが集結する仕様となっている。裏蓋には、ポケモン30周年の特別ロゴを刻印した。

時計を同封するパッケージの外箱は、30匹のポケモンをデザインし、モンスターボールの形状を模した特別仕様に仕上げている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）