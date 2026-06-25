気象庁発表

【画像】台風進路、今後の全国の天気

台風第７号は２６日にかけて暴風域を伴って南西諸島に接近し、２７日には西日本から東日本の太平洋側に接近するおそれがあります。沖縄地方では２６日にかけて、奄美地方では２６日は、暴風に厳重に警戒し、うねりを伴う高波に警戒してください。九州北部地方では２６日にかけて、九州南部では２５日は、土砂災害に厳重に警戒してください。九州北部地方では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第７号は、２５日３時には沖縄の南にあって、１時間におよそ１０キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで中心の東側１１０キロ以内と西側７５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。

台風は２６日にかけて、暴風域を伴って南西諸島にかなり接近する見込みです。その後、進路を東よりに変えながら速度を上げ、２７日には西日本から東日本の太平洋側に接近するおそれがあります。

また、前線が東シナ海から九州付近を通って、日本の東にのびています。前線上の九州西方には低気圧があって、東北東へ進んでいます。前線は２７日にかけて九州から東日本の太平洋沿岸にほとんど停滞する見込みです。前線、低気圧や台風に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、２７日にかけて、西日本から東日本や南西諸島の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

■風・波・雨の予想



［風の予想］

沖縄地方と奄美地方では、猛烈な風が吹くでしょう。

２５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

沖縄地方 ２５メートル（３５メートル）

２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

沖縄地方 ３０メートル（４０メートル）

九州南部 ２３メートル（３５メートル）

奄美地方 ３０メートル（４０メートル）

２７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部 ２３メートル（３５メートル）

奄美地方 ２３メートル（３５メートル）

関東甲信地方 ２５メートル（３５メートル）



［波の予想］

沖縄地方と奄美地方では２６日にかけて、うねりを伴い大しけとなるでしょう。

２５日に予想される波の高さ

奄美地方 ５メートル うねりを伴う

沖縄地方 ７メートル うねりを伴う

２６日に予想される波の高さ

奄美地方 ７メートル うねりを伴う

沖縄地方 ７メートル うねりを伴う

九州南部 ５メートル うねりを伴う

２７日に予想される波の高さ

奄美地方 ５メートル うねりを伴う

九州南部 ５メートル うねりを伴う

関東甲信地方 ６メートル うねりを伴う



［雨の予想］

西日本から東日本や南西諸島では激しい雨や非常に激しい雨が降って大雨となる所があるでしょう。

２５日６時から２６日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 １２０ミリ

東海地方 １８０ミリ

近畿地方 ２００ミリ

四国地方 ２００ミリ

九州北部地方 ２５０ミリ

九州南部 １８０ミリ

沖縄地方 １００ミリ

その後、２６日６時から２７日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 １００ミリ

近畿地方 １５０ミリ

四国地方 ２００ミリ

九州北部地方 １００ミリ

九州南部 １００ミリ

沖縄地方 １００ミリ

奄美地方 １００ミリ

その後、２７日６時から２８日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 ２００ミリ

近畿地方 １００ミリ

四国地方 １００ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがありま

す。



［防災事項］

沖縄地方は２６日にかけて、奄美地方では２６日は、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。また、沖縄地方では２６日にかけて、奄美地方では２６日は、大しけとなる見込みです。うねりを伴う高波に警戒してください。

九州北部地方では２６日にかけて、九州南部では２５日は、土砂災害に厳重に警戒し、西日本から東日本では太平洋側を中心に、また、南西諸島では２７日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。２７日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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