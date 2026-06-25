【お得情報】伝説のすた丼屋、6月29日“肉の日”は肉1.5倍増量！ 無料で楽しめるキャンペーン実施
伝説のすた丼屋は、毎月29日を“肉の日”として、対象メニューの肉を1.5倍に増量する「肉の日キャンペーン」を開催。次回は6月29日です。通常はプラス290円（税込）が必要な肉増量分が、価格そのままで楽しめます。
【投稿】以前の肉の日キャンペーン告知
通常はプラス290円（税込）が必要な「肉増量」相当分が無料になる計算で、物価高が続くなかでもボリュームたっぷりの一杯を楽しめます。対象は看板の「すた丼」をはじめ、「トッピングすた丼各種」「すたみな焼き定食」「唐揚げ合盛りすた丼」など。秘伝のニンニク醤油ダレが効いたスタミナ飯を、増し増しで味わえるチャンスです。
店舗によって価格や対象商品が異なる場合があり、一部店舗では実施されないこともあります。クーポンやサービス券など他の割引との併用もできないため、来店前に最寄り店舗の情報を確認しておくと安心です。
※2月9日のSNS投稿(文:All About ニュース編集部)
【投稿】以前の肉の日キャンペーン告知
毎月29日は“肉の日”。肉が1.5倍に増量「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」では、“29＝肉”の語呂合わせにちなみ、毎月29日を“肉の日”とし、対象メニューのお肉を通常の1.5倍（50％増量）にして価格そのままで提供する「肉の日キャンペーン」を開催しています。
テイクアウトも対象。デリバリーや一部店舗は対象外肉の日キャンペーンはテイクアウトも対象となるため、自宅やオフィスでもボリューム満点のすた丼を楽しめます。一方で、各種デリバリーサービスでの注文は対象外です。
店舗によって価格や対象商品が異なる場合があり、一部店舗では実施されないこともあります。クーポンやサービス券など他の割引との併用もできないため、来店前に最寄り店舗の情報を確認しておくと安心です。
※2月9日のSNS投稿(文:All About ニュース編集部)