【IPS 8 ビットポケット HD V2 ＜TAKAHASHI MEIJIN Ver.＞】 9月下旬 発売予定 価格：オープン（参考価格：17,380円）

コロンバスサークルは、ポータブルFC用互換機「IPS 8 ビットポケット HD V2 ＜TAKAHASHI MEIJIN Ver.＞」を9月下旬に発売する。価格はオープン（参考価格：17,380円）。

本製品は、懐かしのレトロゲーム機「ファミコン」のソフトが楽しめる、液晶画面を搭載したポータブルFC用互換機本体。視野角が広く鮮明で色の再現度の高い「4.3インチ IPS液晶」を搭載し、美しい画面でFC用ゲームをいつでもどこでも楽しめる。

高橋名人が制定し、日本記念日協会によって認定された「16連射の日」（8月16日）を記念した限定デザインモデルとなっており、高橋名人ばりの高速連射を可能にする“名人ボタン”がA・B各ボタンで搭載されている。

2人同時プレイをする際に便利な「有線コントローラ」が2個同梱。さらに本体機能として、画面比率が調整できる変換スイッチが付いており「スタンダード（4/3）」・「ワイド（16/9）」の好きな画面比率でゲームをプレイできる。