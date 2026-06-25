メンバーも知らなかった1年間の“極秘交際”…少女時代・ティファニー、3歳上夫との結婚秘話

ガールズグループ少女時代のメンバー、ティファニーが夫の俳優ピョン・ヨハンとの結婚秘話を明かす。

来る6月27日、韓国で放送されるMBCのバラエティ番組『全知的おせっかい視点』第404回では、ティファニーの一日が捉えられる。

【画像】ティファニー、夫と濃厚キス

この日、彼女はナレーションのレコーディング中、番組スタッフも気づかなかった空気清浄機の微細な音をすぐにキャッチする。

続けて、自身の身体をより深く理解するために解剖学を勉強するかと思えば、脳の状態を詳しく確認するために「脳スキャン」まで受ける。

2027年にデビュー20周年を控えたティファニーは、少女時代の“完全体カムバック”について話す。

特に、メンバーたちは「少女時代の20周年をさらに特別なものにしてくれたのは『ヒョリス（ヒョヨン・ユリ・スヨン）』のおかげだ」と話し、ヒョリスの活躍に対する率直な考えも明かす。

（写真＝MBC）ティファニー

最近、ヒョリスの人気の勢いを感知した少女時代を代表するユニット「テティソ（テヨン・ティファニー・ソヒョン）」のメンバーであるティファニーは、「私がテヨンとソヒョンを集めてみる」と対抗する。

続けて、「ヒョリスが結婚式のお祝いの歌を歌うべきではないか」という質問には、予想外の反応を見せる。

また、彼女は話題になったラブストーリーも公開する。夫のピョン・ヨハンとはドラマでの共演を通じて出会い、作品が終わった後に夫が先にアプローチしてきたことで交際に発展したという。

特に、交際開始から1年は少女時代のメンバーたちにも秘密にしていたと明かし、全員を驚かせる。

なお、ティファニーが出演する『全知的おせっかい視点』は、6月27日23時に韓国で放送予定だ。

◇ティファニー プロフィール

1989年8月1日生まれ。アメリカ国籍で、本名はStephanie Young Hwang（韓国名はファン・ミヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを担当。近年はアメリカを拠点とし、Tiffany Young（ティファニー・ヤング）の名で活躍している。高い歌唱力、抜群のカリスマ性を誇る一方で運動音痴な一面もあり、プロ野球の始球式で伝説と呼ばれるほどのノーコントロールぶりを見せたことがある。2026年2月、俳優ピョン・ヨハンと結婚。