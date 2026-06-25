平愛梨、夫・長友佑都選手の顔ネイルでサッカー応援「ハート書かれてて旦那さんへの愛伝わる」「インパクトすごい」
【モデルプレス＝2026/06/25】タレントの平愛梨が6月24日までに自身のInstagramを更新。夫・長友佑都の顔が描かれた最新ネイルを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】サッカー日本代表の美人妻「インパクトすごい」夫の顔描かれたネイル
平は「わたしのネイル 私の頭の中に浮かんだイメージを紙に書いてネイリストさんに送るとこのように仕上げてくれた」とつづり、ワールドカップのユニフォームを着用し、夫でサッカー日本代表の長友佑都選手の似顔絵やサッカーボールが描かれたネイルを披露した。また平は「カオス達も『え？！ママの手にPAPAがいる ！！』とハイテンション」と、子ども達の反応についてもコメントしている。
この投稿に「ネイル素敵」「ハート書かれてて旦那さんへの愛伝わる」「インパクトすごい」「ネイル見ると元気出ますね」「子どもたちの反応も可愛い」「心温まるエピソードですね」「ワールドカップ楽しみですね」など反響が寄せられている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】サッカー日本代表の美人妻「インパクトすごい」夫の顔描かれたネイル
◆平愛梨、長友選手のネイルで応援
平は「わたしのネイル 私の頭の中に浮かんだイメージを紙に書いてネイリストさんに送るとこのように仕上げてくれた」とつづり、ワールドカップのユニフォームを着用し、夫でサッカー日本代表の長友佑都選手の似顔絵やサッカーボールが描かれたネイルを披露した。また平は「カオス達も『え？！ママの手にPAPAがいる ！！』とハイテンション」と、子ども達の反応についてもコメントしている。
◆平愛梨の投稿に反響
この投稿に「ネイル素敵」「ハート書かれてて旦那さんへの愛伝わる」「インパクトすごい」「ネイル見ると元気出ますね」「子どもたちの反応も可愛い」「心温まるエピソードですね」「ワールドカップ楽しみですね」など反響が寄せられている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】