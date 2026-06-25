辻希美「今日はコアのダンスレッスン」躍動感溢れる三男公開「マンツーマンかな？」「ジャンプ力すごい」
【モデルプレス＝2026/06/25】タレントの辻希美が6月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。三男・幸空（こあ）くんのダンス姿を公開し、話題となっている。
【写真】39歳5児のママタレ「将来が楽しみ」三男のダンスレッスンの様子
辻は「今日はコアのダンスレッスン」「汗だくで頑張ってた」とつづり、写真を投稿。タンクトップにグリーンのショートパンツ姿で、両手を揚げてジャンプしている躍動感溢れる姿を披露している。
この投稿には「幸空くん可愛すぎる」「一生懸命踊ってる姿にキュン」「小さな体でこんなにパワフル」「マンツーマンかな？」「ジャンプ力すごい」「汗だくで頑張ってるの偉い」「将来が楽しみすぎる」「ダンスの才能ありそう」「全力で楽しんでる感じがたまらないね」などと反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳5児のママタレ「将来が楽しみ」三男のダンスレッスンの様子
◆辻希美、三男・幸空（こあ）くんのダンスレッスンの姿公開
辻は「今日はコアのダンスレッスン」「汗だくで頑張ってた」とつづり、写真を投稿。タンクトップにグリーンのショートパンツ姿で、両手を揚げてジャンプしている躍動感溢れる姿を披露している。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿には「幸空くん可愛すぎる」「一生懸命踊ってる姿にキュン」「小さな体でこんなにパワフル」「マンツーマンかな？」「ジャンプ力すごい」「汗だくで頑張ってるの偉い」「将来が楽しみすぎる」「ダンスの才能ありそう」「全力で楽しんでる感じがたまらないね」などと反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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