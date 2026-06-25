岡山県産白桃の果汁を使用したみずみずしい味わいの「岡山白桃ソフト」【ミニストップ】

ミニストップは、人気の高級フルーツである岡山県産白桃の果汁を使用した「岡山白桃ソフト」を、2026年6月26日から、国内のミニストップ店舗(2026年5月末現在:1,720店)で順次発売する。

2023年に続き2作目となる今回の「岡山白桃ソフト」は、酸味と旨味を調整し、まるで本物の桃を食べているかのような、みずみずしい味わいに仕上げた。

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【岡山白桃ソフトについて】

発売日:2026年6月26日から順次発売 7月3日から全国発売

桃の名産地、岡山県産白桃を使用したソフトクリーム。白桃のみずみずしい果汁感と上品な甘さ、甘い香りと旨味を再現し、白桃の果肉を食べたときのような、みずみずしい味わいを楽しめる。

食べるスプーン付き。小麦･大豆アレルギーの場合は、プラスチックスプーン付き。

【ラインアップ一覧】

◆岡山白桃ソフト

本体価格:400円 (税込:432.00円)

※一部店舗では仕様と価格が異なる。

エネルギー(コーン/カップ):244kcal / 137kcal

◆ミックス

本体価格:400円 (税込:432.00円)

※一部店舗では仕様と価格が異なる。

エネルギー(コーン/カップ):259kcal / 153kcal

◆得盛ソフト 岡山白桃 /ミックス

本体価格:550円 (税込:594.00円)※1

※一部店舗では価格が異なる。

エネルギー: 207kcal / 232kcal