岡山県産白桃の果汁を使用したみずみずしい味わいの「岡山白桃ソフト」【ミニストップ】
ミニストップは、人気の高級フルーツである岡山県産白桃の果汁を使用した「岡山白桃ソフト」を、2026年6月26日から、国内のミニストップ店舗(2026年5月末現在:1,720店)で順次発売する。
2023年に続き2作目となる今回の「岡山白桃ソフト」は、酸味と旨味を調整し、まるで本物の桃を食べているかのような、みずみずしい味わいに仕上げた。
発売日:2026年6月26日から順次発売 7月3日から全国発売
桃の名産地、岡山県産白桃を使用したソフトクリーム。白桃のみずみずしい果汁感と上品な甘さ、甘い香りと旨味を再現し、白桃の果肉を食べたときのような、みずみずしい味わいを楽しめる。
食べるスプーン付き。小麦･大豆アレルギーの場合は、プラスチックスプーン付き。【ラインアップ一覧】
◆岡山白桃ソフト
本体価格:400円 (税込:432.00円)
※一部店舗では仕様と価格が異なる。
エネルギー(コーン/カップ):244kcal / 137kcal
◆ミックス
本体価格:400円 (税込:432.00円)
※一部店舗では仕様と価格が異なる。
エネルギー(コーン/カップ):259kcal / 153kcal
◆得盛ソフト 岡山白桃 /ミックス
本体価格:550円 (税込:594.00円)※1
※一部店舗では価格が異なる。
エネルギー: 207kcal / 232kcal