【S.H.Figuarts つば九郎】 予約開始：6月29日16時 7月 発売予定 価格：6,600円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts つば九郎」を7月に発売する。6月29日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は6,600円。

本製品は、東京ヤクルトスワローズの球団マスコット「つば九郎」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」で商品化したもの。

愛くるしい独特のフォルムからくるかわいらしさも、自由奔放な様々なパフォーマンスも再現可能で、付属品は球場でのパフォーマンスを再現できる「かさ」「つばくろうばずーか」など数多く付属している。

「S.H.Figuarts つば九郎」

サイズ：全高 約140mm 素材：ABS、PVC 商品内容本体交換用手首パーツ左右各3種交換用頭部パーツかさおたまいくスケッチブック＋シール(ロゴ1枚、白紙5枚)つばくろうばずーかお座りつば九郎

(C)ヤクルト球団

※画像はイメージです。

※画像は試作品の為、実際の商品とは異なります。