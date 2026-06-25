◆米大リーグ メッツ５―１０カブス＝第２試合（２４日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）

カブス・今永昇太投手（３２）が、敵地のメッツとのダブルヘッダー第２試合に先発し、５回１／３を投げ３本塁打含む４安打４失点も打線のバックアップで５月７日レッズ以来の５勝目（６敗）を挙げた。

今永は２１日本拠でのブルージェイズ戦、２２日敵地でのメッツ戦と予定された先発登板が２試合連続悪天候で中止となったため、この日は９日ぶりの登板。１回は簡単に３者凡退に仕留めたが、２回１死からアルバレスに初球直球を左中間に放り込まれると、２死一塁で８番ユーイングにまたも内角の直球を右中間スタンドに運ばれた。

４回表に味方が３点を挙げ逆転したが、その裏ビエントスに再び直球を左中間席に放り込まれ４―４に追いつかれた。５、６回を無失点に抑えると、最近５試合で４９点を挙げていたカブス打線が６回に２点を勝ち越し。６回１アウトをとったところで降板し、５回１／３を４失点。防御率は４・４０となった。

３番に座った鈴木誠也は守備では美技を繰り返したが、３三振含む５打席無安打。第１試合に続いて１０打席で６三振含むノーヒットで打率は２割５分８厘となった。

今永はシーズン最初の８試合に４勝２敗、防御率２・２８と安定していたが、５月１３日ブレーブス戦７回２失点ながら３敗目を喫すると、続く４試合は８失点、７失点、５失点、６失点と自身ワーストの４試合連続５失点以上と苦しんでいた。