開始早々に飛び出した今大会初の激レアハンド。それでも冷静なポーカーグラドルの攻めと表情にファンも注目だ。

【映像】崖っぷちのマシュマログラドルが“激レア役”を完成させた瞬間

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第11回が6月20日に配信。Fカップの“マシュマロボディ”で知られる現役グラドルポーカー女子・西野夢菜が開始早々に今大会初となる激レア役を完成させた。

ファイナルテーブル開始早々、盛り上がる場面は訪れた。西野はハートとクラブの「99」で参戦。谷口彩菜はクラブとダイヤの「AK」で勝負に入った。谷口が4500点にレイズ、西野がコールして迎えたフロップは、スペードの「9」、ダイヤの「9」、ダイヤの「8」。この時点で西野には、手札の「9」2枚と場の「9」2枚によるクワッズ（フォーカード）が完成した。クワッズとは同じ数字のカードを4枚そろえる役で、全10種類のポーカー役の中で3番目に強い。

この役を見た実況のテツヤは「うわっ、クワッズ！今大会初クワッズだ！これ2枚使いのクワッズ、初！」と絶叫。ゲスト解説の池田直人（レインボー）と解説のAmuも「うわー！」と騒然となった。視聴者からも「やば！！」「ゆめなきてるぞこれ」「フロップで100％とは」と驚きの声が上がった。

ターンカードはスペードの「7」。フロップで大きな打ち合いは起こらず、卓上には張り詰めた空気が続いた。西野はターンでチェック。谷口は5000点をベットし、西野はこれに迷わずコールした。リバーカードはスペードの「2」。Amuは続けて、この「2」をどう見るかによっては、西野が次に打ち出す手もあると解説。相手からさらにバリューを取るために、自らベットする選択も生まれる場面だとした。

西野の選択は1万2000点のベット。これに池田は「相手がフラッシュだったら絶対いけるな、とか思っちゃいますよね」と、谷口側の受け止め方に触れた。谷口は西野の攻めを冷静に見極め、ここはフォールドを選択。西野が今大会初のクワッズで1万500点のポットを手にした。

決着後、西野は口元だけでわずかに笑みを作りながらも、表情は崩さずキリッとしたまま。激レア役を決めても浮かれる様子はなく、まだまだここから勝負は続くと言わんばかりの頼もしい表情を浮かべていた。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人と敗者復活戦を勝ち上がった2人の合計8人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）