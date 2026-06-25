内閣府の調査によると、高齢者の4人に1人が「子や孫の生活費を負担している」ことがわかっています。親が元気なうちは成立する「パラサイト生活」ですが、独立して家庭を築いた別の子や夫婦に、そのツケが回ってくることも考えられます。本記事では、世帯手取り月収50万円の42歳妻の事例をもとに、義父母への感謝の食事会に必ずついてくる〈36歳・無職の義妹〉の飲食代、さらにはデザート代まで奢らされる理不尽な現実について見ていきます。

自立を遠ざける…高齢親の4人に1人が「子の生活費」を負担している実態

「いい年をした大人が、なぜ実家に寄生して親やきょうだいに甘え続けるのか」という疑問を抱く人は多いかもしれませんが、データを見るとシニア世代になってもなお、成人した子どもの経済的支援を続けている家庭は珍しくないことがわかります。

内閣府の「令和6年度 高齢者の経済生活に関する調査結果」によると、高齢者の実に25.2％が、同居・別居にかかわらず「子や孫の生活費を負担している（ほとんど負担＋一部を負担）」と回答しています。

また、内閣府の「結婚行動の経済分析（2025）」では、若年者が社会人になっても親と同居し続ける理由として、「親の世帯から独立すると家計費がかかり、生活水準が低下することを避けるため」という経済的メリット（パラサイト・シングル説）が指摘されており、その経済面・物理面の居心地のよさが自立を遠ざける要因になり得ることが議論されています。

親が元気で資金に余裕があるうちは、実家での「パラサイト生活」も成立するかもしれません。しかし、将来親の介護が必要になったり、資金が底を尽きたりしたとき、自立していないきょうだいの存在は、独立した別の子や夫婦にとってリスクとなります。「身内だからお金を出してもらって当然」という感覚のきょうだいがいることで、将来的に金銭的・精神的な負担を強いられるケースは少なくないのです。

高齢の義父母と同居し、自立する様子のない「無職の義妹」の存在に頭を悩ませている女性のケースを見てみましょう。

義父母との食事会に必ずついてくる〈36歳・無職の義妹〉

「義父母への感謝のつもりで食事会を開いているのに……。なんで毎回、義妹まで一緒についてくるのでしょうか」

都内でパートとして働くサオリさん（仮名・42歳）は、数ヵ月に一度ある夫の実家との食事会のたびに、ストレスを感じています。

夫のジュンイチさん（仮名・45歳）の手取り月収は約38万円、サオリさんのパート代を合わせて世帯の手取り月収は約50万円です。小学生の子どもの教育費や自分たちの老後資金のことを考えると、無駄遣いをする余裕はありません。それでも日頃から子どもを預かってもらうなど、世話になっている義父母への感謝の気持ちとして、定期的にランチを御馳走していました。

しかし、その席にはいつも実家暮らしの義妹・ヒナコさん（仮名・36歳）が同席するのでした。ヒナコさんは数年前に仕事を辞めて以来、新しい職場を探すそぶりもなく無職のままです。同席するだけならまだしも、ヒナコさんの食事会での振る舞いには、毎回呆れさせられるとサオリさんは語ります。

私たちはコスパ重視なのに…「2,000円の期間限定・いちごパフェ」を頼む義妹に唖然

「百歩譲って、家族として同席するのは理解できます。でも、会計時に義妹は絶対に財布を開きません」

サオリさん夫婦が家計を気にしてコスパのいいランチセットを選んでいる横で、ヒナコさんはメニューの金額すら見ずに、2,000円近くする季節限定の特大パフェを食後のデザートとして平然と頼むといいます。

会計は毎回1万円を超えますが、支払いを済ませて店を出てもヒナコさんから「ごちそうさま」の一言もありません。それどころか「期間限定のいちごパフェ、美味しかったけどちょっと量が多すぎたかな」と文句をいう始末。

この理不尽な状況について、ジュンイチさんに抗議しても「親父たちにはいつも助けてもらってるし、妹は今無職で金がないんだからこれくらい出してあげよう」と呆れた言葉が返ってきます。

「夫にとっては、血のつながった可愛い妹かもしれません。でも家計をやりくりしている私からすれば、なぜいい大人のデザート代まで奢らないといけないのかと腹が立ちます」

サオリさんがさらに不公平感を募らせているのは、自分の実家との金銭感覚の決定的な違いです。

サオリさんの両親と一緒に外食をした際は、「これからお金がかかるんだから、自分たちの食べた分くらい自分で払うわよ。浮いたお金は貯金でもしなさい」と、きっちり自分たちの分を支払ってくれます。ときには多めに現金を置いてくれることもありました。

「自分の親と比べてはいけないと頭ではわかっています。でも、いくら身内とはいえ、お金を払ってもらって当然という態度の義妹と、それを黙認する夫や義父母を見ていると、悲しい気持ちになります」

家族という近い関係だからこそ、お金の境界線は曖昧になりがちです。サオリさんが抱える小さな不満の積み重ねは、夫婦の間に修復しがたい溝ができかけています。

［参考資料］

内閣府「令和6年度 高齢者の経済生活に関する調査結果」

内閣府「結婚行動の経済分析（2025）」