夫婦で家事を分担するのが当たり前になりつつある昨今ですが、すべての家庭がそうだというわけではないようです。漫画家・土井真希さんの作品『飯飯飯飯うっせーわ！』では、とにかく食べることが大好きな夫が、妊娠中の妻に料理を迫るエピソードが描かれています。同作がX（旧Twitter）に投稿されると、1000を超えるいいねが寄せられました。



【漫画】「飯飯飯飯うっせーわ！」（全編を読む）

とにかく食べることが大好きなけんとは、料理上手なモカと結婚して幸せな日々を送っていました。しかしモカが妊娠し簡素な晩御飯が続くと、平和な毎日にかげりが生じてきます。



モカの提案で晩御飯の準備を分担することになった2人ですが、料理ができないけんとは納得できません。けんとはモカが晩御飯にお惣菜を出すと不満げな態度を取るにも関わらず、自分が担当の日にはデパ地下のお弁当を購入してきました。それに対してモカが不満そうにすると、けんとは「文句あるなら食べなくていいから！！」と怒りを露わにします。



しかし、モカは自分が惣菜を出した日のけんとの言動を真似しただけで「自分が言われて嫌なことは、私にも言わないでね！」とけんとに念押しします。すると、不貞腐れたけんとは「ヒステリックババア」とモカに暴言を放ちました。この言葉を受けてモカは、ついに我慢の限界を突破し「そんなに食べたきゃ自分で作れ！」と不満を爆発させます。



翌日の昼休み、けんとは市販の弁当を食べながら会社の後輩に「嫁から突然ご飯を作らないと言われた」と愚痴をこぼします。後輩は、共働きなら家事を分担するのは当たり前ではないかと話しますが、けんとは聞く耳を持ちません。



さらに、けんとは後輩の弁当が後輩自身の手作りだと分かると、味見をしたいと言って後輩のおかずを次々に食べていきます。すべてのおかずに箸をつけるけんとの姿を見て、後輩は弁当を食べる気をなくしてしまいました。



けんとは後輩に材料費を払うから自分の弁当も作ってほしいと頼みますが、後輩は断って席を立ってしまいました。けんとは「自分じゃ作れないから頼んでるのに…」と眉間にしわを寄せながら、今日の晩御飯をどうしようと頭を巡らせるのでした。



読者からは「そりゃ奥さん怒るわ」「こんな先輩嫌すぎます」などの声があがっています。そんな同作について、作者の土井真希さんに話を聞きました。



「妊娠中の恨みは一生」だと身に染みる作品

ー同作は実際の体験談をもとに描かれたのですか？



フォロワーさんから募集した体験談をもとに描きました。全て事実なわけではないのですが、このお話に関しては取材人数が過去最高の7人でしたので、私の漫画の中ではかなり事実に近い内容になってます。



ーモカに怒られても一切反省しないけんとの行動に、さまざまなコメントが寄せられたと思いますが、特に気になったコメントはありましたか？



ちょくちょく「うちも似たような感じです」「うちをモデルにした漫画かと思いました」というコメントがあり、同じ経験をされた方が意外に多いことが分かりました。



ー同作を通して、読者に伝えたいメッセージを教えてください。



とにかく出産は命がけ！出産を甘く見てはなりません。妊娠中の恨みは一生ですよ。



（海川 まこと／漫画収集家）