光石研さんが『徹子の部屋』に登場。下積み時代を語る「自分の中に、破天荒な父と生真面目な母が同居して。売れない時代を支えてくれた妻には頭が上がりません」

2026年6月25日の『徹子の部屋』に光石研さんが登場。下積み時代に心配をかけた母や、今でも健在の93歳の父のことなどについて語ります。今回は光石さんに主演映画への思いを聞いた2023年6月8日掲載のインタビューを再配信します。*****数々のドラマや映画で、「その姿を見ない作品はない」というくらい、幅広い役柄で活躍を続けている光石研さん。現在オンエア中のドラマにも多数出演している。『だが、情熱はある』では愛情表現が苦手な父親役を、『帰ってきたぞよ！コタローは１人暮らし』では法律事務所の所長、『弁護士ソドム』では親代わりとして主人公を見守り続ける恩人役として、まさに「名バイプレイヤー」と呼ぶにふさわしい活躍ぶりだ。そんな光石さんが12年ぶりに主演する映画『逃げきれた夢』は新鋭・二ノ宮隆太郎監督が光石さん自身をモチーフに描いた作品。光石さんの故郷である福岡県・北九州市を舞台に、これまでの人生を見つめ直す初老の男の数日間を淡々と描いていく。「自分自身と重なる役」という光石さんに、この作品に対する思い、そして、16歳のときから俳優一筋で生きてきたこれまでの人生を振り返っていただいた。（構成◎内山靖子）

【写真】おしゃれな私服の光石さん。愛犬・グリグリ君をカバンに入れて

* * * * * * *

勝手知ったる町の力に助けられ

企画の段階から僕をモチーフにすると聞いてはいたものの、監督から台本をいただいたとき、「この役は等身大の自分だ」と痛感しました。定時制高校の教頭を務めている主人公の末永周平は、職業こそ違いますが、なにごとに対しても無理や冒険をしない性格が“もろ僕”で。おまけに、僕が生まれ育った町が舞台で、セリフも地元の言葉です。自分のことをすべて見透かされている町で演技をするのが本当に気恥ずかしくて、ロケ中はずっとそんな感覚が続いていました。

ただ、気恥ずかしい思いもありましたけど、勝手知ったる町に助けてもらえたと言いますか。地場って言うのでしょうか。この役を演じる上で、土地の力がものすごく僕を助けてくれたような気がします。そのおかげか、12年ぶりの主演映画とはいえ、とくに気負うこともありませんでした。

もともと、僕はどこの現場に行くのもまったく同じスタンスなんですよ。スーパーマンの役なら、それなりに気合を入れていく必要もあるんでしょうけど、そんな役、僕には絶対来ませんからね(笑)。今回も、その辺の町角にいる男にたまたま焦点を当てたような話ですし、そんな“普通の男”を演じるのが僕という役者だと思っているので、撮影にはいつもと変わらない姿勢で臨んでいました。



実際に親しい間柄の光石さんと松重さんは、作品の中でも親友役で共演。飲んだ後に歩きながら話すシーンも自然だ ©2022『逃げきれた夢』フィルムパートナーズ

その中で、ひとつだけ注意したのが歩くシーンです。町中を歩く、歩いて通勤する、校庭を歩くと、今回の映画は歩くシーンがとても多かった。俳優にとって「自然に歩いてください」と言われるのが、実は一番難しいんですよ。どうしても何か目的を持っているようなそぶりで歩いたり、そのときの感情を込めて歩いてしまう。あるいは、次のシーンの前振りとして歩くとか。でも、余計な思いはいっさい込めずに自然体で歩きたかった。きちんとできているかどうか自分ではわかりませんが、それが今回の役を演じる上で一番気をつけていたことでした。

妻には頭が上がらない

ストーリーも身につまされる思いがしましたね。老いの問題、家庭の問題、親の介護の問題など、50、60代になると誰にでも迫りくる様々な問題が、この作品では目の前に突きつけられてきます。

主人公の末永も、妻とは冷え切った関係で、一人娘からも愛想をつかされている。いやいや、他人事じゃないですよ。(笑)

妻と結婚したのは29歳のとき。ちょうど俳優として転機を迎えていた時期でした。当時の僕はふわふわして地に足がついておらず、俳優という仕事がよくわかっていなかったんでしょうね。結婚当初から30代の半ばまでは仕事が激減し、鳴かず飛ばずの時期でした。それでもこの仕事を続けてこられたのは、妻が支えてくれたおかげです。今でも妻に頭が上がらないのは、あのときの何年間があったからですよ。

仕事に関する相談は、妻にはほとんどしませんけど、僕が出ているドラマは見てくれています。ただ、血が出たり、人が殺されるシーンが妻は苦手なので、ダークな作品は避けて、ほんわかした楽しいものや僕がふざけたキャラクターを演じている作品をもっぱら見ているみたいです。

破天荒な父の血と、生真面目な母の血

夫婦の問題だけでなく、老いた親との関係も、今回の作品のひとつの柱になっています。主人公の末永は父親が入所している老人ホームにまめに通っていますが、僕自身は10代で実家を出て以来、父とはずっと距離を置いてつきあってきました。

父はとにかく破天荒な人なんですよ。それまで勤めてきた新日本製鉄の仕事を辞めて、突然「喫茶店をやる！」と言って店を始めたかと思えば、いきなりやめてしまったり。「飲む、打つ、買う」はいっさいやらないけれど、山登りやスキーを楽しんだり、陶芸に凝ったりと、遊び上手で多趣味な人。そんな父に振り回されて、母はさぞかし苦労したと思います。僕が高校卒業後すぐに上京したのも、俳優になりたいという夢があったのはもちろんですが、父から早く離れたいという思いもどこかにあったのかもしれません。

実は、今回の作品で主人公の父親役に扮しているのは、僕の実の父です。父が座っている車椅子のかたわらで、「あなたのそばにいるのがイヤで家を出たんだ」というようなセリフを言うシーンがあるんですけど、このセリフを聞いたら、父はいったいどんな気持ちになるだろうって。でも、撮影現場での父は「俺は、いつまでこうして座っていればいいんだ？」ということが気がかりだったらしく、僕が何を言っているかなんてほとんど気にかけていなかったので、「だったらいいや」と、スムーズにセリフを言うことができました。



施設にいる末永の父親役は、光石さんの実の父が演じたことも話題に ©2022『逃げきれた夢』フィルムパートナーズ

自由人な父とは対照的に、母は生真面目で常に石橋を叩いて渡るような人。長年、新日鉄で働いて、早期退職するまでは仕事と家族を支えることだけに専念していました。そんな２人の間に生まれたひとりっ子の僕は、父の血と母の血を両方受け継いでおり、自分の中に父が出てくるときと母が出てくるときがあるような気がします。最近は、好きな服を買いに行く時間も満足にないほど真面目に仕事をしているので、母のモードになっているのかもしれません。

母は僕が30代のときに亡くなったので、俳優として活躍するところを見せてあげることができなかったのが悔やまれます。生きているうちに親孝行できなくて、本当に申し訳なかった。それだけが、今でも心残りです。

還暦過ぎて、デビュー当時の楽しさを取り戻す

昨年、還暦を迎えたので、俳優としての人生もかれこれ45年たちました。60代って、もっと落ち着いているものだと思っていたけれど、実際になってみたらぜんぜん違いましたね。むしろ、赤ちゃん返りをしていると言いますか。

ひょんなことからオーディションを受けて、『博多っ子純情』でデビューしたときはズブのシロウト。演技のことなんて何も知らない16歳の少年だった自分が、いきなりポーンと映画の現場に投げ込まれ、「走れ！」「笑え！」と大人たちに言われて、思いきり遊んでもらえたのがたまらなく楽しかったんですよ。

プロの俳優になってからは、なかなかあの楽しさは味わえなかったけれど、それでもあの楽しさをずっと追い続けているような気がします。とくに、60代になってからは、その思いがますます強くなりました。30代から40代にかけて、それなりに厳しい時代もありましたけど、自分には俳優の仕事以外は何もできないからとしがみつき、今やっと、デビュー当時の楽しさを取り戻せるようになった気がします。

少し前までは、人生の最後まで役者をやりたいと思っていたんですよ。でも、現場で迷惑をかけるようになったら身を引くことも、近頃は考えるようになりました。僕らにはセリフを覚えるという作業があるでしょう。これが満足にできなくなったら、現場で多大な迷惑をかけてしまいますからね。

とはいえ、多少体力が衰えたとしても、頭が動くうちはまだまだ撮影現場に通い続けたい。おじいちゃん役も、ぜひやってみたいですね。笠智衆さんのような「おじいちゃん役の名優」と言われる先輩たちを見習って、これからも様々な役に取り組んでいけたらと思っています。