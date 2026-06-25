上質感を高めた内外装が魅力！

2026年5月6日に発売されたトヨタ「ノア」の一部改良モデルでは、ラインナップの見直しだけでなく、内外装や機能面にもさまざまな変更が加えられています。

なかでも最上級グレードとなる「S-Z E-Four」は、価格こそ高めに設定されているものの、それに見合う充実した装備を備え、上級ミニバンとしての存在感を強めています。

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ノアは2001年の登場以来、多くのユーザーから支持されてきたミドルサイズミニバンです。

兄弟車である「ヴォクシー」とともにトヨタの主力モデルとして成長してきましたが、ノアは親しみやすく落ち着いたデザインを特徴とし、ヴォクシーはより個性的でスポーティなイメージを打ち出しています。

現行型は2022年1月に登場した4代目モデルで、約8年ぶりのフルモデルチェンジによって全車が3ナンバー化されました。

今回の改良では、ウェルキャブ仕様を除く全モデルがハイブリッド専用車へ移行しています。

これはカーボンニュートラル実現に向けた取り組みの一環であり、燃費性能や環境性能をより重視した商品構成となりました。

また、新たに「S-X」が設定されたことで、スポーティなエアロスタイルを求めるユーザーにも選択肢が広がっています。

エクステリアでは、フロントフェイスの印象がさらに洗練されました。プロジェクター式LEDヘッドランプをはじめ、LEDターンランプやLEDクリアランスランプを採用することで、先進的な雰囲気を演出しています。

フロントグリルまわりも見直され、メッキパーツとボディ同色パーツを組み合わせることで、従来以上に上質感のある仕上がりとなりました。

室内についても改良が施されています。S-X以外のグレードではシフトノブ周辺やウインドウスイッチベースにピアノブラック加飾を採用し、高級感を向上させました。

また、防音材の配置を見直したことで静粛性も高まり、サスペンションの減衰力最適化によって乗り心地にも磨きがかけられています。

最上級グレードのS-Z E-Fourは、全長4695mm×全幅1730mm×全高1925mmというボディサイズを持ち、ホイールベースは2850mmです。

エアロパーツを装着したスタイリッシュな外観が特徴で、16インチアルミホイールにはミディアムグレーメタリック塗装が施されています。

ボディカラーは4色が用意され、落ち着きと高級感を兼ね備えたラインアップとなっています。

インテリアはブラックを基調とした落ち着いた空間に仕上げられています。シートには合成皮革とファブリックを組み合わせ、乗車定員は7人です。

2列目にはキャプテンシートを採用し、アームレストや折りたたみ式サイドテーブルも備えることで、長時間の移動でも快適に過ごせるよう配慮されています。

さらに、運転席と助手席には快適温熱シートを標準装備。メーターフードには表皮巻きとステッチ加工が施され、インパネにもステッチが追加されるなど、細部まで上質感を追求しています。

シート表皮のデザイン変更も実施され、従来モデル以上に高級感のある室内空間を実現しました。

装備面では、マルチインフォメーションディスプレイが7インチから12.3インチへ大型化されたことも大きなトピックです。

情報の視認性が向上したほか、各種先進機能との連携もよりスムーズになりました。また、両側パワースライドドアにはワンタッチスイッチが備わり、日常の利便性も高められています。

安全性能については、トヨタセーフティセンスを標準装備し、予防安全機能を充実させています。

さらにE-Four車にはSNOW EXTRAモードが追加され、雪道や滑りやすい路面での走行安定性向上にも対応しました。

パワートレインには1.8リッターのハイブリッドシステムを搭載し、駆動方式は電気式4WDのE-Fourを採用しています。

WLTCモード燃費は21.8km／Lを達成しており、このクラスのミニバンとしては高い燃費性能を誇ります。なお、価格（消費税込み）は430万9800円です。

ネット上では特に最高級モデルに対する反響が目立っています。「430万円超えでも装備を見ると欲しくなる」「ここまで質感が高いなら十分アリ」「12.3インチメーターは上級車並み」「2列目キャプテンシートがかなり魅力的」「温熱シート標準はうれしい」「家族で使うなら最上級グレードを選びたい」「SNOW EXTRAモードは雪道でも安心感がありそう」「価格は高いけど満足度も高そう」といった声が見られます。

一方で、「もう少し価格を抑えてほしい」「ミニバンも高級車の時代になった」といった意見もありますが、総じてS-Z E-Fourについては装備の充実ぶりや快適性の高さを評価する声が多く、ノアの新たなフラッグシップとして強い存在感を放っているようです。