尾田栄一郎による漫画『ONE PIECE』を第1話から再アニメ化する新シリーズ『THE ONE PIECE』のティザー予告が公開され、日本語版モンキー・D・ルフィ役を田中真弓が務めることが発表された。

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本作は、1997年より『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて連載中の尾田による漫画『ONE PIECE』を、「東の海（イーストブルー）編」第1話から再びアニメ化する新シリーズ。制作は『SPY×FAMILY』『進撃の巨人』などのWIT STUDIOが担当し、2027年2月よりNetflixで世界配信される。

世界最大規模のアニメーション映画祭であるアヌシー国際アニメーション映画祭2026のパネルイベント「Next on Netflix Animation」にて、本編映像が世界初公開となるティザー予告が公開された。映像では、どこまでも広がる青い海ときらめく波、澄み渡る青空に浮かぶ雲など鮮やかな表現が本作の魅力を物語っている。フーシャ村から飛び出したルフィが直面するさまざまな敵との戦いや数々の出会いが描かれる。さらに、ルフィが憧れる海賊・赤髪のシャンクスをはじめ、ロロノア・ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジら主要キャラクターの姿も初お披露目となった。ラストには近海の主へゴムゴムの銃（ピストル）を豪快に放つルフィの姿が描かれ映像は幕を閉じる。

あわせて、ティザー予告内で「ゴムゴムの……銃（ピストル）!!!!」と叫ぶ声とともに、ルフィ役を田中が務めることが明らかに。田中は「ルフィとして『THE ONE PIECE』という新しいシリーズに参加できて嬉しいです。本当に楽しくアフレコができたので、たくさんの人に見て欲しいです」とコメントしている。

また、監督を務めた肥塚正史は「声優さんたちには非常に気持ちの入った素晴らしい演技をしていただいたので、作画チームもそれに負けないように120%の力を常に出してもらっています」と語り、「僕らはとにかく尾田先生が作った漫画の面白いONE PIECEという作品を全力でアニメ化するということを考えています。今一度、最初から新しいONE PIECEを見てもらいたいという思いを大事に作っています」と意気込みを述べた。

さらに、メインアニメーターの工藤大誠、美術監督の黒田友範、音響監督の三間雅文、音楽の林ゆうきら追加メインスタッフも発表された。

コメント田中真弓（モンキー・D・ルフィ役）

モンキー・D・ルフィ役の田中真弓です。またまた、ルフィとして『THE ONE PIECE』という新しいシリーズに参加できて嬉しいです。この年齢で新たにスタートするのは少し不安もありましたが、実際にやってみたら新たな発見もありましたし、新たな気持ちでルフィを演じることができました。本当に楽しくアフレコができたので、たくさんの人に見て欲しいです。配信開始は2027年2月ということですから、楽しみにしていてくださいね！

肥塚正史（監督）声優さんたちには非常に気持ちの入った素晴らしい演技をしていただいたので、作画チームもそれに負けないように120%の力を常に出してもらっています。（原作コミックの）連載がはじまった当時、未知のワクワク感をルフィが抱いて大海原に出るのと同じような気持ちで、この後どうなるんだろうという思いが毎週押し寄せてくるワクワクがあったのを覚えています。僕らはとにかく尾田先生が作った漫画の面白い『ONE PIECE』という作品を全力でアニメ化するということを考えています。今一度、最初から新しい『ONE PIECE』を見てもらいたいという思いを大事に作っています。（文＝リアルサウンド編集部）