＜知ってる？パスポート大幅値下げ！＞2026年7月から旅券手数料が安くなる！金額と注意点は？
パスポート発行にかかる手数料（旅券手数料）が、2026年7月1日以降の申請分から変更となります。食品や光熱費など、値上げのニュースが続くなかで、「値下げ」という言葉は、思わず耳を傾けたくなりますね。
『うれしい！ パスポート値下げだって。7,000円も安くなるらしい。値上げばかりのなか、値下げは珍しいよね。夏休みどこか行こうかな？』
投稿者さんは、旅券手数料（以下、パスポート手数料）の値下げを知り、旅行への夢を膨らませていました。パスポート手数料がどのように変更されるのか、見てみましょう。
パスポート変更_電子申請の場合 ※一部
18歳以上の10年パスポートは電子申請の場合、15,900円から8,900円へ、窓口申請の場合16,300円から9,300円へと引き下げられます。いずれも7,000円の値下げに。18歳以上の5年パスポートは廃止となります。
18歳未満の5年パスポートについても電子申請の場合は10,900円から4,400円へ、窓口申請は11,300円から4,800円に。12歳未満も改定後は同じ手数料ですが、現行からそれぞれ1,500円の引き下げとなります。家族全員で取得・更新する場合には負担軽減を実感できそうです。
申請時の注意点
パスポートの取得費用が安くなるのはうれしいニュースですが、申請前にはいくつか確認しておきたいポイントもあります。
改定後の価格は2026年7月1日以降の申請分に適用
パスポート手数料の値下げは2026年7月1日以降の申請分から適用されます。そのため、6月中に申請したパスポートを7月以降に受け取る場合でも、手数料は改定前の金額となります。値下げ後の料金が適用されるのは、あくまで7月1日以降に受理された申請です。
きっと混雑する…交付まで時間がかかる可能性が
また、値下げ開始後は申請者の増加が予想されています。通常、国内でのパスポート発行は申請から交付まで約2週間とされていますが、7月以降は申請が集中し、交付まで1か月程度かかる可能性があると案内されています。そのため、夏休みや海外出張などで7月中に渡航予定がある人は注意が必要です。手数料の値下げを待つよりも、余裕をもって早めに申請・受取を済ませたほうが安心でしょう。
申請後の受取予定日は、オンライン申請の場合はマイナポータルの通知で確認できるほか、「パスけん（パスポート受取可能日検索システム）」でも確認できます。実際の交付日数は申請先によって異なるため、事前に各都道府県の案内を確認しておくことが大切です。東京都でいえば、東京都生活文化局がお知らせを行っています。
子育てママたちの声「行きたい」「でも高い」
このニュースに対して、喜びの声が寄せられました。
『やすっ！ 家族分だと結構金額変わるから今年作る人はラッキーだね』
パスポートはひとり分なら数千円の差でも、家族全員分となると大きな違いになるでしょう。とくに子どもが複数いる家庭では、その差額で現地の食事やレジャーを楽しめるかもしれません。一方で、「更新したばかりだった」という声もありました。制度改定のタイミングは選べないだけに、少し複雑な気持ちになる人もいるようです。すでに海外旅行を予定している人の声もあります。
『パスポートが下がっても、燃油サーチャージ代がその金額の何倍にもなるかも』
たしかに近年は航空券代だけでなく、燃油サーチャージの負担も大きくなっています。パスポート代が7,000円安くなっても、旅行全体の費用で考えると大きな節約にはならないと感じる人もいるのでしょう。さらに、海外の物価上昇を理由に旅行を見送るという声も寄せられました。
『行かない。25年前にハワイに行ったけれど、今と物価がだいぶ違った』
円安や世界的な物価高の影響もあり、以前より海外旅行へのハードルが上がったと感じる人は少なくありません。現地での食事や買い物の価格に驚いたというママの声もありました。
実際に旅行へ行くかどうかは別として、「どこへ行こうかな」と考えるだけでも楽しいものです。値上げのニュースが続くなかで飛び込んできた今回の値下げの話題は、ママたちにとって海外旅行を身近に感じるきっかけになったのではないでしょうか。