＜最低限の口出し＞過干渉は絶対イヤ！子どもの人生に親が口を出していい範囲って？
子どもの人生は、本来子ども自身のもの。そのようなことは、みなさん重々承知のはずですが、親は子どもの人生に口を出してしまうものですよね。
『親は子どもにどこまで口を出していいのか難しいですね』
わが子のためにといろいろ考えるものの、どこまで口出ししていいのか悩む投稿者さん。「子どもの人生だから」のひとことで解決できないから悩むわけですよね。親として口を出すべきこと、出さなくていいこと、その境界線を見極めることは簡単ではないのかもしれません。
『私がいいお母さんかどうかはわからないけど、子どもが未成年のうちは、最低限の口出しはしたよ』
多くの口出しはせず、最低限にとどめていたそうです。しかし絶対に必要なことだけをきちんと教えておくために口を出したと語るママの声が目立ちました。では、この「最低限」とはどのようなものでしょう。
『人を傷つけないとか警察のお世話にならない、犯罪行為はしないようにとか。あとは生きていく上で必要だと思うこと』
生きていく上で、人にはさまざまな決断を迫られることがありますよね。そのとき、わが子がどのような選択をするのか。その選択の結果、誰かを傷つけたり自分を傷つけたりしないように導くことは、「最低限の口出し」に含まれるのかもしれませんね。そして、多くのママたちが挙げていたのが、「犯罪行為はしないように伝える」という最低限のラインでした。ママたちが思う「最低限」とは、いたってシンプルであるものの、とても重要なものではないでしょうか。
子どもの年齢とともに命令からアドバイスへ
『進路やバイトとかは、私や旦那の意見を踏まえ、最終的にどうするかは子ども本人に決めさせた』
『子どもの年齢にもよるけど、ある程度の年齢になったら「こうしなさい」じゃなくて「こうしてみたらいいんじゃない？」って助言をしたらいいんじゃないかな。決定権は子どものものだし』
口出しをしてしまうと、その言葉に従わないといけない雰囲気になる可能性もありますよね。もちろん、口出しした側にそのような意図がなかったとしても同じです。さきほど登場した「最低限」以外の口出しに関して迷ったときは、子どもに最終決定権を預けるつもりで話をしてみるといいかもしれません。親から子どもへ……と考えるのではなく、人生の先輩としてのアドバイスであれば、口出しというよりも応援に近い意味合いになりそうですね。
最低限の度合いは子どもによって変わる
『子どもの性格によるかな。しっかりしている子だと、基本的に子どもが自分で調べたり考えたりする。だから親は何もしていないのに、まるで親が主導で管理していると思われるくらい大人びた考え方で育つ。親が口出ししないと楽な方へ転がっていきそうな子は、いろいろ口出しをしていかないと、悪い方へと転落していく可能性もあるから、ある程度親の関与が必要』
最低限の口出しの範囲を考えるとき、「誰かを傷つけない」「犯罪行為をしない」という2つが重要だという声が目立ちました。ただ、これはあくまでも“本当の意味での最低限”なのかもしれません。子どもの性格によっては、もっと深く関わってあげなければ、誤った判断につながることもあるでしょう。まだ人としての経験値が足りていない年代の場合はとくにそうかもしれません。ですから、わが子がどのような選択をするのかしっかり見守りつつ、「決めつけ」や「命令」にならないよう、うまくアドバイスをしてあげられるといいですね。
導く・見守る、そしてアドバイス
『子どもによって対応は千差万別。手を離すべきでないのに手を離すのが早すぎることもある。子どもにやらせるべきことを親がやってしまっていることもある。何歳だから何年生だから大丈夫……ではなく、わが子がどうなのかを客観的に見極める必要があるかな』
さまざまな声が寄せられているように見えて、一貫している部分が多く見受けられた今回のママたちの声。本当の意味の最低限と、今現在のわが子に必要な最低限をしっかりと見極めて対応することが重要ですね。ママの声のなかに「口出しと助言は違う」という言葉がありました。この部分をしっかりと頭に入れ、どこまで親が介入するか見極めていきたいものです。子育てって本当に難しいですよね……。みんなで考えながらともに頑張りましょう！