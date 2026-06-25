Hey! Say! JUMP山田涼介、父親の職業明かす 時間には常に正確…自身の性格にも影響「小さい頃から体に染みついている」
Hey! Say! JUMPの山田涼介が25日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）にVTR出演。父親の職業を明かした。
【写真】“黒髪前髪ありビジュ”の山田涼介
この日、読売テレビ・日本テレビ系7月期日曜ドラマ『一次元の挿し木』（7月5日スタート、毎週日曜 後10：30）の主演として、番組のインタビューに答えた山田。その中で「僕自身も含めて人の遅刻が許せない」と語り、「父親が電車の車掌さんだったから」とその理由を明かした。
山田は続けて「電車のダイヤってあるじゃないですか。１秒も狂いなく時計を常に合わせていますし、家族と出かけるときも『何分に降りてきた』と言ったら、何分に降りなきゃいけない。この時間には確実に降りてなきゃいけない。それが小さい頃から体に染みついているので」と語り、「今も、遅刻は絶対に良くないよねと思っています」と語った。
【写真】“黒髪前髪ありビジュ”の山田涼介
この日、読売テレビ・日本テレビ系7月期日曜ドラマ『一次元の挿し木』（7月5日スタート、毎週日曜 後10：30）の主演として、番組のインタビューに答えた山田。その中で「僕自身も含めて人の遅刻が許せない」と語り、「父親が電車の車掌さんだったから」とその理由を明かした。
山田は続けて「電車のダイヤってあるじゃないですか。１秒も狂いなく時計を常に合わせていますし、家族と出かけるときも『何分に降りてきた』と言ったら、何分に降りなきゃいけない。この時間には確実に降りてなきゃいけない。それが小さい頃から体に染みついているので」と語り、「今も、遅刻は絶対に良くないよねと思っています」と語った。