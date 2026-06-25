横浜アンパンマンこどもミュージアム、20周年に併せ大規模リニューアル 特別ロゴも公開
神奈川・横浜アンパンマンこどもミュージアムは、2027年4月20日の開業20周年に合わせ、3階ミュージアムフロアの遊びエリア拡大と一部エリアの大規模リニューアルを実施する。
【画像】「横浜アンパンマンこどもミュージアム」旧施設外観
同施設は07年4月20日にみなとみらい48街区で開業し、19年7月7日に現在地へ移転オープン。約20年間で累計1400万人以上の入館者を迎え、多くの笑顔とともに歩んできた施設。
今回のリニューアルでは、「アンパンマンワールドを遊びながら体験できる」という施設の魅力をさらに強化。より多くの子どもと家族が楽しめる体験価値の向上が目的となっている。
3階ミュージアムフロアでは、未公開スペースを含む3エリア・約660平方メートルを全面刷新し、遊びエリアを拡張。2019年の移転以来、複数エリアを同時にリニューアルする初の取り組み。さらなる体験価値向上と入館者数増加を目指す過去最大規模のリニューアルとなる。
なお、リニューアルに伴う休館予定はなく、工事期間中も通常営業をする。
20周年を記念した特別ロゴも公開。横浜アンパンマンこどもミュージアム限定グッズでも展開している「いっしょにわらうと、いっぱいたのしい。」のキービジュアルに、「20th」の特別ロゴをデザイン。20周年限定グッズも企画中となっている。
■横浜アンパンマンこどもミュージアム20年のあゆみ
2007年4月 「横浜アンパンマンこどもミュージアム＆モール」オープン
2017年4月 開業10周年記念「ありがとう10周年セレモニー」開催
2019年5月 移転に伴い「横浜アンパンマンこどもミュージアム＆モール」営業終了
2019年7月 新施設「横浜アンパンマンこどもミュージアム」オープン
2019年11月 有料入館者累計1000万人達成
2021年7月 夏季限定「水あそびひろば」初開催
2021年9月 メインステージ「ばいきんまんのダンス！ダンス!!ダンス!!!」初上演
2022年7月 メインステージ「すすめ！ぼくらのアンパンマンごう！」初上演
2023年9月 メインステージ「おばけだぞぉ！みんないっしょに ばぁ！っとハロウィーン！」初上演
2024年7月 メインステージ「あつまれ！みんなの『おいしくな〜れ！』」初上演
2025年3月 特別エリア「しってる？ やなせさんとアンパンマン」期間限定オープン
2025年7月 「みんなのまち」4か所リニューアル
2026年3月 「みんなのまち」1か所リニューアル、「ベビーエリア＆えほんコーナー」期間限定オープン
2027年春 3階ミュージアムフロア大規模リニューアル予定
【画像】「横浜アンパンマンこどもミュージアム」旧施設外観
同施設は07年4月20日にみなとみらい48街区で開業し、19年7月7日に現在地へ移転オープン。約20年間で累計1400万人以上の入館者を迎え、多くの笑顔とともに歩んできた施設。
今回のリニューアルでは、「アンパンマンワールドを遊びながら体験できる」という施設の魅力をさらに強化。より多くの子どもと家族が楽しめる体験価値の向上が目的となっている。
なお、リニューアルに伴う休館予定はなく、工事期間中も通常営業をする。
20周年を記念した特別ロゴも公開。横浜アンパンマンこどもミュージアム限定グッズでも展開している「いっしょにわらうと、いっぱいたのしい。」のキービジュアルに、「20th」の特別ロゴをデザイン。20周年限定グッズも企画中となっている。
■横浜アンパンマンこどもミュージアム20年のあゆみ
2007年4月 「横浜アンパンマンこどもミュージアム＆モール」オープン
2017年4月 開業10周年記念「ありがとう10周年セレモニー」開催
2019年5月 移転に伴い「横浜アンパンマンこどもミュージアム＆モール」営業終了
2019年7月 新施設「横浜アンパンマンこどもミュージアム」オープン
2019年11月 有料入館者累計1000万人達成
2021年7月 夏季限定「水あそびひろば」初開催
2021年9月 メインステージ「ばいきんまんのダンス！ダンス!!ダンス!!!」初上演
2022年7月 メインステージ「すすめ！ぼくらのアンパンマンごう！」初上演
2023年9月 メインステージ「おばけだぞぉ！みんないっしょに ばぁ！っとハロウィーン！」初上演
2024年7月 メインステージ「あつまれ！みんなの『おいしくな〜れ！』」初上演
2025年3月 特別エリア「しってる？ やなせさんとアンパンマン」期間限定オープン
2025年7月 「みんなのまち」4か所リニューアル
2026年3月 「みんなのまち」1か所リニューアル、「ベビーエリア＆えほんコーナー」期間限定オープン
2027年春 3階ミュージアムフロア大規模リニューアル予定