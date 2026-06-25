「ピクサーの世界展」特別番組放送決定 風間俊介・M!LK塩崎太智らが会場巡る
【モデルプレス＝2026/06/25】TBSでは、ピクサーの世界展をもっと楽しむための特別番組『「ピクサーの世界展」風間俊介と五感フル回転で大満喫スペシャル』を7月5日15時（※一部地域を除く）から放送することが決定した。
【写真】風間俊介、イケメン俳優からバックハグ
現在、【東京（豊洲）】CREVIA BASE Tokyo（クレヴィアベース トーキョー）にて開催中の「ピクサーの世界展」。本展は、世界中の人々を魅了してきたピクサー・アニメーション・スタジオの作品の世界を、圧倒的なスケールとクオリティで再現した没入型体験イベント。『トイ・ストーリー』や『モンスターズ・インク』『ファインディング・ニモ』といった世代を超えて愛される名作から、『マイ・エレメント』や『リメンバー・ミー』などの近年の話題作まで、10作品の世界を楽しむことができ、24以上の等身大のキャラクターたちが映画の世界から飛び出して、リアルなセットで迎える。
さらに会場内では、スタンプを押すたびに色や絵柄が重なり徐々に完成していく、新感覚の「重ね押しスタンプ」を楽しめる、【スタンプ パスポート】を販売することが決定した。
今回の特別番組では、「ピクサーの世界展」をより楽しく味わうためのまわり方や見どころを、本展のスペシャルサポーターを務める風間俊介が紹介。一緒に会場を巡るのは、ピクサーが大好きだという平子祐希（アルコ＆ピース）、塩崎太智（ ※「崎」は正式には「たつさき」／M!LK）、蓼沼優衣。
ピクサー作品の中でも、塩崎は『モンスターズ・インク』、蓼沼は『トイ・ストーリー』、平子は『カールじいさんの空飛ぶ家』が一番好きだという。そんな3人は、それぞれ好きな作品のエリアを目にすると、作品の世界観が再現された空間に興奮。次々と飛び出すピクサー愛あふれるトークや、ファンならではの視点で魅力を語る姿にも注目だ。さらに3人は『トイ・ストーリー』エリアで【おもちゃになりきれ！】という“風間ミッション”が出され、競い合うことに。お馴染みのあのキャラクターになりきり、体当たりでポーズを決めていく。果たして、完璧な再現度で見せることは出来たのか？
収録を終えた風間は、「ピクサー愛に溢れたこのメンバーと来れて、僕自身とっても幸せでした。ピクサーを愛する人たちが大満足のピクサーの世界展、そしてまだ見てない作品がある方もこの空間を見てから映画を見るのも最高なので、ぜひ皆さんピクサーの世界展に来てください！」と熱量たっぷりでコメント。本展の感想を聞かれた塩崎は、「もちろん作品を見て（ピクサーの世界展に）来るのもいいですけど、最近見てないなという作品をもう1回見たい！ という気持ちになりました！」、蓼沼は「小さい時から見ていた、大好きな作品に主人公目線で見ることができ、とても感動しました。本当に楽しかったです！」と話した。平子も「ピクサーの作品は元々見ていても没入感のある作品ですが、ピクサーの世界展は、まさに作品の中に入る没入体験が出来るので、いろんな感情や感覚が動かされすぎて、新感覚・新体験でした！」と興奮さめやらぬ様子で感想を語った。（modelpress編集部）
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◆TBS、ピクサー特別番組放送決定
現在、【東京（豊洲）】CREVIA BASE Tokyo（クレヴィアベース トーキョー）にて開催中の「ピクサーの世界展」。本展は、世界中の人々を魅了してきたピクサー・アニメーション・スタジオの作品の世界を、圧倒的なスケールとクオリティで再現した没入型体験イベント。『トイ・ストーリー』や『モンスターズ・インク』『ファインディング・ニモ』といった世代を超えて愛される名作から、『マイ・エレメント』や『リメンバー・ミー』などの近年の話題作まで、10作品の世界を楽しむことができ、24以上の等身大のキャラクターたちが映画の世界から飛び出して、リアルなセットで迎える。
◆風間俊介が「ピクサーの世界展」を紹介
今回の特別番組では、「ピクサーの世界展」をより楽しく味わうためのまわり方や見どころを、本展のスペシャルサポーターを務める風間俊介が紹介。一緒に会場を巡るのは、ピクサーが大好きだという平子祐希（アルコ＆ピース）、塩崎太智（ ※「崎」は正式には「たつさき」／M!LK）、蓼沼優衣。
ピクサー作品の中でも、塩崎は『モンスターズ・インク』、蓼沼は『トイ・ストーリー』、平子は『カールじいさんの空飛ぶ家』が一番好きだという。そんな3人は、それぞれ好きな作品のエリアを目にすると、作品の世界観が再現された空間に興奮。次々と飛び出すピクサー愛あふれるトークや、ファンならではの視点で魅力を語る姿にも注目だ。さらに3人は『トイ・ストーリー』エリアで【おもちゃになりきれ！】という“風間ミッション”が出され、競い合うことに。お馴染みのあのキャラクターになりきり、体当たりでポーズを決めていく。果たして、完璧な再現度で見せることは出来たのか？
収録を終えた風間は、「ピクサー愛に溢れたこのメンバーと来れて、僕自身とっても幸せでした。ピクサーを愛する人たちが大満足のピクサーの世界展、そしてまだ見てない作品がある方もこの空間を見てから映画を見るのも最高なので、ぜひ皆さんピクサーの世界展に来てください！」と熱量たっぷりでコメント。本展の感想を聞かれた塩崎は、「もちろん作品を見て（ピクサーの世界展に）来るのもいいですけど、最近見てないなという作品をもう1回見たい！ という気持ちになりました！」、蓼沼は「小さい時から見ていた、大好きな作品に主人公目線で見ることができ、とても感動しました。本当に楽しかったです！」と話した。平子も「ピクサーの作品は元々見ていても没入感のある作品ですが、ピクサーの世界展は、まさに作品の中に入る没入体験が出来るので、いろんな感情や感覚が動かされすぎて、新感覚・新体験でした！」と興奮さめやらぬ様子で感想を語った。（modelpress編集部）
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