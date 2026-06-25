奥平大兼主演NHK夜ドラ「税金で買った本」出演者解禁 メインキャストに西野七瀬＆青木マッチョ
【モデルプレス＝2026/06/25】俳優の奥平大兼が主演を務める、2026年夏スタートのNHK夜ドラ「税金で買った本」（総合：毎週月〜木曜22時45分〜／全32話）の追加キャストが解禁された。
【写真】西野七瀬、ワンショルダーのオレンジドレスで魅力放出
ヤンキーが図書館でアルバイト？知ってるようで知らないこと満載の人気図書館お仕事マンガをドラマ化。ヤンキー高校生・石平紀一（奥平）は、ふとしたことから10年ぶりにとある図書館を訪れる。そこでは、個性的な職員たちが、利用者のために日々奮闘していた。図書館でのアルバイトを始めた石平は、誰もが本と出会い、知る喜びを味わえるようにするためのさまざまなルールや、仕事があることを知っていく。図書館での多くの出会いが、どこか満たされない気持ちでいた石平を少しずつ変えていく、ライブラリー・ヒューマンコメディーとなっている。
メインキャストに西野七瀬、青木マッチョが決定。そして、主演の奥平を取り巻く新たな出演者も発表。児童図書係の非正規職員役に磯山さやか、図書館の図書係長役に川島明、主人公・石平紀一の父親役に平山浩行、紀一の母親役に矢田亜希子が名を連ねる。（modelpress編集部）
【早瀬丸小夜香役】
一般図書係の非正規職員。石平紀一（奥平大兼）に図書館の仕事を教える。 司書の資格を持ち、カウンター周りの接客を中心に担当。レファレンス（調べもの相談）が大好きで、「教えたがりグセ」が暴走することも…。
【コメント】
初めての夜ドラの出演で、このような素敵な作品に関われたことを嬉しく思います。図書館が舞台の作品なので、今まで知らなかったお仕事や、専門用語等たくさん知ることができました。それらひとつひとつを自分の中に落とし込みながら、早瀬丸という役を演じさせていただきました。更なる図書館の魅力はもちろん、知らないことを知る楽しさをドラマを通してみなさんにお伝え出来たらいいなと思っています。
ぜひ楽しみに待っていてください。
【白井里雪役】
資料係の弁償修理担当。マッチョな非正規職員。本と図書館を守るため日々筋トレに励む。手先が器用で、本の修理も担当している。空気を読まずに言いにくいことをサラッというタイプ。
【コメント】
NHKの夜ドラに出させていただける人生とは思っていませんでした。自分が演じさせていただく白井里雪という人物を見て、完全にビジュアル採用だと思いましたが、筋トレを始めた理由が自分と全く同じだったりと、かなり感情移入することができました。演者の方々、監督及びスタッフ全員がとても優しく、初めての経験ばかりでしたが楽しく撮影できました。なので、皆様もとても優しい気持ちで見ていただけたらなと思います。
【朝野亜沙子役】
児童図書係の非正規職員。子どもには優しく、大人には厳しい。相手の心をくすぐり自分のペースに巻き込むのが得意。紀一を児童係の仕事にさりげなく巻き込む。
【コメント】
朝野亜沙子役を演じさせていただきました。とても魅力満載な朝野さん。ギャップや話し方、動き、朝野さんの魅力的な面白い部分をどうやって演じるかに毎回振り回されながらも、素敵な原作に支えられて、監督や皆さんと共に楽しく演じる事ができました。ご覧頂くと、図書館の仕組みも勉強になります。そこで生まれる人と人との物語に何かを感じていただき、図書館での時間が、思いやり溢れる素敵なものになればいいなと思います。
【堀田係長役】
図書館の図書係長。正規職員。図書館で働くスタッフたちを温かい目で見守っている。
【コメント】
大好きな原作のマンガに携われて幸せものです。俳優のみなさんとスタッフさんのつくる撮影現場がマンガの空気感そのもののあたたかさで感動してました。図書館にまた足を運びたくなるドラマですのでみなさまお楽しみに！
【紀一の父役】
紀一の父。紀一の母・りょうことは離婚して家を出た。結婚していた当時は、幼い紀一をいろんなところに連れて行き、知らないことを知ることの楽しさを教えてくれた。
【コメント】
主人公の父親を演じさせていただきました平山浩行です。まだ幼かった紀一と色々な場所でロケをしたことが、とても良い思い出になりました。その中でも図書館で読んだ絵本や並んで座った椅子が強く印象に残っています。本はただの紙ではなく人と人をつなぎ、時間を越えて思い出を残してくれる存在なのだと思います。このドラマは、そんな場所で繰り広げられる心温まるお話です。ぜひ楽しんでください。
【石平りょうこ役】
紀一の母。昼はお弁当屋、夜はスナックで働く紀一の母。若い頃はギャルだった。現在はシングルマザーとして愛情をもって紀一を育てている。明るい性格だが、男にだらしなく、いいかげんなところがある。
【コメント】
今回は「税金で買った本」に出演させていただくことになりとても嬉しいです。 図書館が舞台となるお話でとにかく興味深く、脚本が面白くて楽しくて図書館に今すぐにでも行きたい！と思える内容です。私は奥平さん演じられる主人公、石平紀一の母親役で少しぶっ飛んだ感じの役柄ですが、撮影現場ではリアルに息子の成長する姿や心情の変化に感心しながら見守っておりました。皆様の役の魅力がたくさんつまっていると思います！
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【写真】西野七瀬、ワンショルダーのオレンジドレスで魅力放出
◆奥平大兼主演「税金で買った本」
ヤンキーが図書館でアルバイト？知ってるようで知らないこと満載の人気図書館お仕事マンガをドラマ化。ヤンキー高校生・石平紀一（奥平）は、ふとしたことから10年ぶりにとある図書館を訪れる。そこでは、個性的な職員たちが、利用者のために日々奮闘していた。図書館でのアルバイトを始めた石平は、誰もが本と出会い、知る喜びを味わえるようにするためのさまざまなルールや、仕事があることを知っていく。図書館での多くの出会いが、どこか満たされない気持ちでいた石平を少しずつ変えていく、ライブラリー・ヒューマンコメディーとなっている。
◆西野七瀬・青木マッチョら出演決定
メインキャストに西野七瀬、青木マッチョが決定。そして、主演の奥平を取り巻く新たな出演者も発表。児童図書係の非正規職員役に磯山さやか、図書館の図書係長役に川島明、主人公・石平紀一の父親役に平山浩行、紀一の母親役に矢田亜希子が名を連ねる。（modelpress編集部）
◆西野七瀬コメント
【早瀬丸小夜香役】
一般図書係の非正規職員。石平紀一（奥平大兼）に図書館の仕事を教える。 司書の資格を持ち、カウンター周りの接客を中心に担当。レファレンス（調べもの相談）が大好きで、「教えたがりグセ」が暴走することも…。
【コメント】
初めての夜ドラの出演で、このような素敵な作品に関われたことを嬉しく思います。図書館が舞台の作品なので、今まで知らなかったお仕事や、専門用語等たくさん知ることができました。それらひとつひとつを自分の中に落とし込みながら、早瀬丸という役を演じさせていただきました。更なる図書館の魅力はもちろん、知らないことを知る楽しさをドラマを通してみなさんにお伝え出来たらいいなと思っています。
ぜひ楽しみに待っていてください。
◆青木マッチョコメント
【白井里雪役】
資料係の弁償修理担当。マッチョな非正規職員。本と図書館を守るため日々筋トレに励む。手先が器用で、本の修理も担当している。空気を読まずに言いにくいことをサラッというタイプ。
【コメント】
NHKの夜ドラに出させていただける人生とは思っていませんでした。自分が演じさせていただく白井里雪という人物を見て、完全にビジュアル採用だと思いましたが、筋トレを始めた理由が自分と全く同じだったりと、かなり感情移入することができました。演者の方々、監督及びスタッフ全員がとても優しく、初めての経験ばかりでしたが楽しく撮影できました。なので、皆様もとても優しい気持ちで見ていただけたらなと思います。
◆磯山さやかコメント
【朝野亜沙子役】
児童図書係の非正規職員。子どもには優しく、大人には厳しい。相手の心をくすぐり自分のペースに巻き込むのが得意。紀一を児童係の仕事にさりげなく巻き込む。
【コメント】
朝野亜沙子役を演じさせていただきました。とても魅力満載な朝野さん。ギャップや話し方、動き、朝野さんの魅力的な面白い部分をどうやって演じるかに毎回振り回されながらも、素敵な原作に支えられて、監督や皆さんと共に楽しく演じる事ができました。ご覧頂くと、図書館の仕組みも勉強になります。そこで生まれる人と人との物語に何かを感じていただき、図書館での時間が、思いやり溢れる素敵なものになればいいなと思います。
◆川島明コメント
【堀田係長役】
図書館の図書係長。正規職員。図書館で働くスタッフたちを温かい目で見守っている。
【コメント】
大好きな原作のマンガに携われて幸せものです。俳優のみなさんとスタッフさんのつくる撮影現場がマンガの空気感そのもののあたたかさで感動してました。図書館にまた足を運びたくなるドラマですのでみなさまお楽しみに！
◆平山浩行コメント
【紀一の父役】
紀一の父。紀一の母・りょうことは離婚して家を出た。結婚していた当時は、幼い紀一をいろんなところに連れて行き、知らないことを知ることの楽しさを教えてくれた。
【コメント】
主人公の父親を演じさせていただきました平山浩行です。まだ幼かった紀一と色々な場所でロケをしたことが、とても良い思い出になりました。その中でも図書館で読んだ絵本や並んで座った椅子が強く印象に残っています。本はただの紙ではなく人と人をつなぎ、時間を越えて思い出を残してくれる存在なのだと思います。このドラマは、そんな場所で繰り広げられる心温まるお話です。ぜひ楽しんでください。
◆矢田亜希子コメント
【石平りょうこ役】
紀一の母。昼はお弁当屋、夜はスナックで働く紀一の母。若い頃はギャルだった。現在はシングルマザーとして愛情をもって紀一を育てている。明るい性格だが、男にだらしなく、いいかげんなところがある。
【コメント】
今回は「税金で買った本」に出演させていただくことになりとても嬉しいです。 図書館が舞台となるお話でとにかく興味深く、脚本が面白くて楽しくて図書館に今すぐにでも行きたい！と思える内容です。私は奥平さん演じられる主人公、石平紀一の母親役で少しぶっ飛んだ感じの役柄ですが、撮影現場ではリアルに息子の成長する姿や心情の変化に感心しながら見守っておりました。皆様の役の魅力がたくさんつまっていると思います！
【Not Sponsored 記事】