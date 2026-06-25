チャンネル登録者数186万人の男女混合6人組YouTuberグループ・フォーエイト48が2026年6月23日に公式YouTubeチャンネルを更新。「7年間、本当にありがとうございました。」と題した動画を公開し、活動終了を報告した。

「青春でした。楽しい楽しい7年間」

フォーエイト48は、こたつさん、タロー社長さん、あみかさん、永ennのアリスさん、アマリザさん、わかう゛ぁさんによる男性4人、女性2人の6人組グループで、2019年からYouTubeでの活動をスタートした。バラエティーに富んだ内容で小中学生に人気となり、22年には楽曲リリースもしていた。

だが26年2月24日の動画で「フォーエイトは、2026年6月23日をもって活動を終了します」との発表があり、結成7周年にあたるこの日に活動を終了すると明かしていた。

そして迎えた6月23日。50分近い長尺となった今回の動画では、7人がユニバーサル・スタジオ・ジャパンへ行き、仲睦まじい姿を見せていた。その後、一人ずつメッセージを送った。

リーダーのこたつさんが「改めて、7年間フォーエイトを観ていただき、ありがとうございます」と挨拶。つづいて、わかう゛ぁさんは、「人生で一番よかった7年間じゃないかなと思います」。アマリザさんは、こたつさんにグループに誘ってもらったことを感謝しつつ、「青春でした。楽しい楽しい7年間」と振り返った。

「泣いて終わるほうがさみしいでしょ。笑って笑って」

最年少のあみかさんは、「フォーエイトがなかったら今のあみかがいないっていうのは絶対的な事実で、フォーエイトに成長させてもらった」。永ennのアリスさんは、「あんだけ人間嫌いでトゲトゲしていた私が母親になれた」と、フォーエイトのおかげで精神的に成長できたと感謝した。

副リーダーのタロー社長さんは、「ほんまにこういうの弱いねん」と涙をこらえながら、「こたつなんかは、めっちゃケンカしたりしたけど...最高のダチだと思ってるし」「下手したら家族より理解しているメンバーだと思うねん」「家族みたいな友達って、今後一生できない宝物やなと思ってるから」とメンバーに感謝し、今後も応援してほしいと語りかけた。

最後に、リーダーのこたつさんが、「ファンのみなさんに心配をかけてしまってすごい申し訳ないなと思ってます」と言い、感謝の言葉を述べた。

「一生続けていきたいなって思ってこのグループを始めたし、どこかしら、やっぱり今でも、そういう気持ちの自分もいます。人生の中で一番苦しかった決断でした」「なくてはならない7年間でした」

涙するこたつさんに、永ennのアリスさんは「泣いて終わるほうがさみしいでしょ。笑って笑って」とツッコミ。すると、こたつさんは、「この先何歳になっても、一つたりとも経験できないよね、この7年は」と振り返りながら、あらためて感謝の言葉で締めくくった。