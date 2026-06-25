悩みの多い更年期、頼りになるのは『調整豆乳』？ビタミンEと大豆サポニンが効果的！【1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法】

悩みの多い更年期、頼りになるのは『調整豆乳』？ビタミンEと大豆サポニンが効果的！

悩みの多い更年期、頼りになるのは『調整豆乳』

更年期の症状には、「女性ホルモン」の減少が大きくかかわっています。特に閉経前後で女性ホルモンが急激に減少するタイミングには、さまざまな症状があらわれます。急な発汗、イライラ、疲れ、気分が落ち込みやすい、シミ、白髪が増えた、太りやすくなったなど。個人差はありますが、この時期は体も心も不調になることが多くなります。

そんな更年期の症状を和らげてくれる救世主が調整豆乳です。豆乳（無調整豆乳）は煮た大豆を絞ったもので、独特の青臭さがあります。そのクセをとり除いて飲みやすくしたのが調整豆乳です。大豆イソフラボンも更年期によいといわれていますが、注目したいのは調整豆乳の豊富なビタミンE。若返りのビタミンともいわれるビタミンEは、全身に栄養や酸素を届けるために必要な栄養素で、血行を促す作用があります。冷え性や肩こりを緩和してくれるので、寝つきもよくなり、血の巡りがよくなると肌や髪のハリツヤが戻って、気持ちも自然と上を向きます。

調整豆乳は、フレーバーがついていないものを選びましょう。200ミリリットルパックは1本約130キロカロリー。小腹がすいたときにスイーツ代わりに飲めば、空腹感やイライラが収まります。血中のコレステロールや中性脂肪を下げる大豆サポニンも豊富で、気になる更年期肥満や生活習慣病の対策にもなります。

更年期に必要な栄養素はビタミンE

閉経前の5年間と閉経後の5年間は、女性ホルモンが急激に減る更年期。女性ホルモンの代謝に関わるビタミンＥをとると更年期のさまざまな症状が緩和します。

ビタミンEが豊富なのは「無調整豆乳」より「調整豆乳」

＼ビタミンEが豊富：調整豆乳／

効果的な飲み方

小腹がすいたときやイライラしたときなどに。砂糖が入っているので、1日200㎖のパック1本まで。

注目の成分

ビタミンE

大豆サポニン

大豆サポニンが脂肪の代謝を促す

余分な脂肪が血管内に蓄積されるのを防ぐので、血中コレステロールや、中性脂肪を排除し、結果的に血流が良くなります。

ビタミンＥが更年期症状を緩和

老化防止に欠かせないビタミンＥ。女性ホルモンの分泌にも関わり、更年期症状も和らげます。

【出典】『1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法』著：管理栄養士 菊池 真由子