　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.56　7.08　7.29　7.50
1MO　7.43　5.96　6.90　6.57
3MO　8.18　6.03　7.32　6.92
6MO　8.50　6.07　7.56　7.16
9MO　8.63　6.16　7.72　7.32
1YR　8.78　6.46　7.99　7.49

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.17　9.33　7.98
1MO　6.98　8.09　7.10
3MO　7.74　8.48　7.36
6MO　8.21　8.79　7.43
9MO　8.47　8.99　7.43
1YR　8.68　9.24　7.55
東京時間10:51現在　参考値

ドル円は介入警戒感も動き自体は落ち着いており、短期ボラは少し警戒感も落ち着いた推移