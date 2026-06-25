通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間7％台半ば
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.56 7.08 7.29 7.50
1MO 7.43 5.96 6.90 6.57
3MO 8.18 6.03 7.32 6.92
6MO 8.50 6.07 7.56 7.16
9MO 8.63 6.16 7.72 7.32
1YR 8.78 6.46 7.99 7.49
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.17 9.33 7.98
1MO 6.98 8.09 7.10
3MO 7.74 8.48 7.36
6MO 8.21 8.79 7.43
9MO 8.47 8.99 7.43
1YR 8.68 9.24 7.55
東京時間10:51現在 参考値
ドル円は介入警戒感も動き自体は落ち着いており、短期ボラは少し警戒感も落ち着いた推移
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6MO 8.50 6.07 7.56 7.16
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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東京時間10:51現在 参考値
ドル円は介入警戒感も動き自体は落ち着いており、短期ボラは少し警戒感も落ち着いた推移