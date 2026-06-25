俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）で浅井長政と市の間に生まれた三姉妹の長女・茶々役を演じるアイドルグループ「乃木坂46」のメンバー・井上和（21）の扮装姿が24日、番組公式SNSで初公開された。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

井上は大河初出演。SNS上には「ついにお披露目」「凛々しい」「この美しさは国宝級」などの声が続出。反響を呼んだ。

第24話（6月21日）の劇中の年代は1580年（天正8年）。市と柴田勝家が最期を迎え、三姉妹は救われる「北ノ庄城の戦い」は1583年（天正11年）。劇中3年後に迫る。

その後、茶々は豊臣秀吉と結婚。1593年（文禄2年）に豊臣秀頼を産むが、豊臣秀長は1591年（天正19年）にこの世を去っている。

“井上茶々”の初登場、終盤の展開が注目される。