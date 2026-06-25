【古野公喜のおもろい噺家み〜つけた！】すべては芸のため、落語のため。本業の落語に加え、芝居にも奮闘するのが桂弥太郎（44）だ。

09年11月、桂吉弥（55）に入門して18年目。落語だけでなく、他の伝統芸能や芝居でも活躍した桂米朝さん、桂吉朝さん、師匠・吉弥の“米朝一門”の流れを継いで「米朝師匠が残してくださったものを何十分の一でもいいから後世へ繋いでいきたい」と大きな夢を描いている。

異色の噺家さんだ。性格も現実的というか変わっているというのか。最近はまった趣味が「ミシンがけ」。米国のイラン侵攻の影響で世の中は石油不足で混乱。「ナフサ不足。自分でできることはなんでもやろう」。石油製品など、いろんなものが品薄になるなら、衣服も自分で作ればいい。ミシンを使ってシャツや下着、ステテコなど制作。「どんな時でも楽しく生きて行かないと。ボクらはニコニコする商売ですから」というのがキッカケだそうだ。

岐阜県郡上市出身だが、大学は遠い関東の埼玉大。「歴史が苦手。地理が好きで、地理学の勉強をしたかった」というのが志望理由だ。自然に囲まれて育ち「身近な問題でないと頭が働かなかった。現実派だと思います」という。大学の卒論は「ケーブルテレビと地域メディアの可能性」。地元・郡上市は電波状況が悪く「日本で初めてケーブルテレビが届いた街。ケーブルテレビを使い自治会の会議を開催。街づくりに利用してました」

地理学を学んだことで「なぜ、そこに、それがあるのかなどと、考えるクセがつきました」。考えるクセからか落語にも「落語は大阪と東京で発達。それは地理的要因で。都市型の芸能。洒落たことが凝縮するが、余裕がないとその娯楽で笑ってられない」。考えることが好きなようだ。

大学卒業後はNTT関連企業に就職。サッカー中継を中心に映像編集の仕事に3年携わった。その後2年、広告会社で求人広告の制作。連日、いろいろな仕事の広告を何百本も書き「一生できるおもしろい仕事で、広告に載らない仕事はないか」と考えた。

たまたま、知人に誘われて師匠・桂吉弥のNHKでの公開収録を鑑賞。朝ドラが好きで、吉弥の出演していた「ちりとてちん」（07年）は好きな作品の1つだった。「30分の愛宕山（あたごやま）のネタを3分のショートバージョン。メチャおもしろかった。おもしろいと思うところが自分と似てる方なんかなと」。“一目惚れ”だが「ボクにもできるかなと思った。偉大な勘違いでしたが」と苦笑いした。

弟子入りするため、芸人名鑑で調べ、吉弥の所属事務所に手紙を送った。「約1年、毎日書きました。気味悪かったでしょう」。1年経った頃「一度、楽屋口に来てください」とショートメッセージが届いた。実は何度も高座の楽屋口で出待ちし、握手会にも出かけたが「恥ずかしくて、弟子入りを言い出せなかった」。その後、師匠から落語の稽古をつけてもらい始めた。

東京から深夜バスで来阪し「“子ほめ”をつけてもらいました。物覚えが悪くて。ホントによく弟子にしていただいたなと」。09年4月にようやく見習いに。初舞台の日に「弥太郎」の名前をもらった。当初は「弥吉、弥生とか弥風（やふう）とかが候補に。弥太郎が画数も一番よかった」。吉弥の師匠・桂吉朝さんの命日の11月8日に初舞台を踏んだ。

芸歴18年目を迎え、「毎日楽しいし、いいことしかない。挑戦もまだまだできる」と芝居の世界にチャンレジし始めた。新型コロナ禍前の19年、「落語のコンテストはなんか向いてない。独演会のお客さん集めも難しい。それ以外のやり方はないか」と。自分の落語に何か新しいものを求めて、芝居のオーディションを受け、いきなり合格した。

19年12月、初舞台はつかこうへい作品「蒲田行進曲」（Zsystemプロデュース）。「最初はカメラマン役で、その後は映画監督役でした」。舞台には4、5本出演。「共同で、皆で作品を作りあげるのはおもしろかった。落語にはないもの。上方の落語は笑いにつながなければならない。それ以外のものを表現するのが楽しかった」

大師匠の吉朝さんも舞台や映画に数多く出演。文楽と落語を融合させるなど他の伝統芸能との交流も深かった。師匠の吉弥もテレビドラマで活躍し、タレント活動も盛んだ。落語は表情、仕草など、しゃべり以外でも客席の心をつかむ。芝居での経験が人情噺など高座に好影響を及ぼすのは間違いない。

今年1月には映画「人間モドキの四畳半」（海老沢七海監督）の撮影に臨んだ。落語家を辞めた役者の役。6月にオーディションを受けた映画「アスチルベの鑑賞」では郵便局長の役を演じる。噺家として、俳優として、そして「落語会のプロデュースもしたい。やれることはなんでも。最終的には落語につながれば」。8月7日には繁昌亭で「噺家が落語と芝居をしてみる会」を開催。桂米之助、桂団治郎、桂米舞と女優・是常祐美と共演。「落語家と俳優が一緒になって挑戦する少し変わった企画です」とPRした。

◇桂 弥太郎（かつら・やたろう、本名＝増田雄一郎）。1981年（昭56）12月9日生まれ、岐阜県郡上市出身の44歳。埼玉大から会社員を経て09年、桂吉弥に入門。