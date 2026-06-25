気象庁は、25日朝7時半ごろに発生した青森県で震度6強の揺れを観測した地震で、さらに大きな地震に注意を呼びかける「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しなかった理由について、基準となる「モーメントマグニチュード」の数値が7より小さかったためだと説明しました。

気象庁によりますと、25日午前7時半ごろ、岩手県沖を震源とする地震があり、青森県階上町で震度6強、八戸市で震度6弱の揺れを観測したほか、北海道から伊豆諸島にかけての広い範囲で揺れを観測しました。

気象庁はこの地震を受け、今後のさらに大きな地震に注意を呼びかける「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表を検討していましたが、基準となる「モーメントマグニチュード」の数値が6.8と、発表基準の7を下回ったため、発表を見送ったということです。

「モーメントマグニチュード」は、通常のマグニチュードとは別の、地震の波形全体を使って求める地震のエネルギーを示す数値で、7を超えた場合には、巨大地震の「前震」の可能性があるとして、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されることになります。

今回の地震では、通常のマグニチュードは7.2で、速報値の6.9から更新されています。