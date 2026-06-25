【ブリュッセル＝狩野洋平、上杉洋司】ベルギーを訪問中の天皇陛下は２４日午後（日本時間同日夜）、フィリップ国王と、ブリュッセル近郊のルーベン・カトリック大学を訪問された。

１４２５年設立の同大は、第１次世界大戦中の１９１４年にドイツ軍の侵攻を受けて図書館が全焼。再建に向けた機運が国際的に高まる中、２１年に欧州各国を歴訪した皇太子時代の昭和天皇が、焼け落ちたまま姿を残していた図書館を視察していた。

こうした経緯から、日本の政財界などが協力して約１万４０００冊の日本関連書籍を同大に寄贈。第２次世界大戦で同大は再び多くの書物を失ったが、日本から贈られた本の多くは奇跡的に焼失を免れた。

陛下は、図書館に並ぶ日本から寄贈された「日本書紀」や「栄花物語」などを見て回られた。昭和天皇が訪ねた際の写真パネルを興味深そうに見学された。

同大の日本研究者、ヤン・シュミット准教授によると、陛下は同大で日本について学ぶ学生とも言葉を交わされた。シュミット氏は「両国の交流の歴史を振り返る訪問となり、光栄でうれしく思う。将来を担う学生にとっても貴重な経験となった」と喜んだ。