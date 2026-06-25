「アイドルマスター シンデレラガールズ」十時愛梨役などで知られる声優の原田ひとみが25日までにXを更新。病院で名前をフルネームで呼ばれることに対する不満をつづり、反響を呼んでいる。

原田は24日に「病院でフルネームで呼ぶの、本当にやめて欲しい件」と切り出し、「呼ばれた瞬間、院内の他の人に凄い勢いで見られた事もあるし、1番最悪だった経験としては病院を出たら知らない男の人に『ひとみさん』と話しかけられた事もあるん…（素敵な方だなと思ってとか何とか言ってて、怖くてその病院には2度と行ってない）」と、その弊害について自身の体験を例にあげ、「番号制か、せめて苗字（患者さん大勢の所は無理だろうけど、少なければほぼ被らない）にして…。フルネーム呼びとか、そもそも個人情報ガバガバ過ぎ。。番号呼びの病院もあるけど遠いのよぅ…各病院さん、ほんと何とかして下さい」と訴えた。

この投稿は25日午前10時現在までに表示回数が228万回を超え、共感の声や異論も含め、賛否さまざまな意見が寄せられた。揶揄（やゆ）するような否定的なコメントに対し「誰か知らんけどとか、有名な人なの？とか、下のこういうのがめちゃくちゃ来てるんだけど、何かで取り上げられたんですか？いきなり失礼な事言ってくるやばいのが多い。片っ端からブロックするしかないか…」と原田。「知ってる人にバレる事とは別で、『女はそこきっかけで狙われる事がある話』。罵ってくる男性達は、フルネーム知られたくらいで付け狙われる事も無いのだろうから羨ましい、という感想。私以外でも怖い思いした女性達の話が来てます。狙われる事ないから理解できないのは仕方ないとして、想像力よ…」と投稿の真意を説明して反論した。