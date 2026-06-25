9月11日に全国公開されるWEST.の重岡大毅主演映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』の場面写真5点が公開された。

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本作は、『ライアーゲーム』シリーズや『宇宙を駆けるよだか』などの岡田道尚が原案、脚本、プロデュースを手がけるオリジナルの完全犯罪サスペンス。第2回日本ホラー映画大賞を受賞し、受賞作を長編化した映画『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』で商業映画監督デビューを果たした近藤亮太が監督を務める。

WEST.の重岡が妹と2人暮らしの主人公・初海航役、原菜乃華が妹の幸来役をそれぞれ演じ、完全犯罪を成立させるための鍵を握る人気女優・七希役で田中みな実が出演。そのほか、石丸幹二、伊藤歩、黒田大輔、森岡龍、九十九黄助が共演に名を連ねた。

公開された場面写真には、険しい表情を浮かべてパソコンの画面を見つめる航（重岡大毅）と、その後ろで怯えた様子の幸来（原菜乃華）の姿や、トップ女優の七希（田中みな実）のもとを訪れた航の姿などが切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）