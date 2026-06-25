奥平大兼主演のNHK夜ドラ『税金で買った本』の追加キャストとして、西野七瀬、青木マッチョ（かけおち）、磯山さやか、川島明（麒麟）、平山浩行、矢田亜希子の出演が発表。初回放送日は8月24日に決定した。

参考：奥平大兼主演で『税金で買った本』ドラマ化 「温かい気持ちになれるお話がたくさん」

本作は、ずいの・系山冏による図書館を舞台にしたお仕事マンガを実写ドラマ化するライブラリー・ヒューマンコメディー。ヤンキー高校生・石平紀一（奥平大兼）が、ふとしたことから10年ぶりにとある図書館を訪れ、図書館でのアルバイトを始めることから物語が動き出す。個性的な職員たちとの出会いを通じて、誰もが本と出会い、知る喜びを味わえるようにするためのさまざまなルールや仕事があることを知っていく物語。

脚本は『ちむどんどん』などの坂口理子、演出は村松弘之と坂梨公紀が務める。

西野が演じるのは、石平紀一に図書館の仕事を教える一般図書係の非正規職員・早瀬丸小夜香。司書資格を持ち、レファレンスが大好きで「教えたがりグセ」が暴走することもあるという役柄だ。西野は「初めての夜ドラの出演で、このような素敵な作品に関われたことを嬉しく思います」とコメントしている。

お笑いコンビ・かけおちの青木が演じるのは、資料係の弁償修理担当・白井里雪。本と図書館を守るため日々筋トレに励む、マッチョな非正規職員という役柄。青木は「NHKの夜ドラに出させていただける人生とは思っていませんでした」とコメントしている。

また、児童図書係の非正規職員・朝野亜沙子役を磯山、図書係長・堀田役を麒麟の川島、紀一の父役を平山、紀一の母・石平りょうこ役を矢田がそれぞれ演じる。

コメント西野七瀬（早瀬丸小夜香役）

初めての夜ドラの出演で、このような素敵な作品に関われたことを嬉しく思います。図書館が舞台の作品なので、今まで知らなかったお仕事や、専門用語等たくさん知ることができました。それらひとつひとつを自分の中に落とし込みながら、早瀬丸という役を演じさせていただきました。更なる図書館の魅力はもちろん、知らないことを知る楽しさをドラマを通してみなさんにお伝え出来たらいいなと思っています。ぜひ楽しみに待っていてください。

青木マッチョ（白井里雪役）

NHKの夜ドラに出させていただける人生とは思っていませんでした。自分が演じさせていただく白井里雪という人物を見て、完全にビジュアル採用だと思いましたが、筋トレを始めた理由が自分と全く同じだったりと、かなり感情移入することができました。演者の方々、監督及びスタッフ全員がとても優しく、初めての経験ばかりでしたが楽しく撮影できました。なので、皆様もとても優しい気持ちで見ていただけたらなと思います。

磯山さやか（朝野亜沙子役）

朝野亜沙子役を演じさせていただきました。とても魅力満載な朝野さん。ギャップや話し方、動き、朝野さんの魅力的な面白い部分をどうやって演じるかに毎回振り回されながらも、素敵な原作に支えられて、監督や皆さんと共に楽しく演じる事ができました。ご覧頂くと、図書館の仕組みも勉強になります。そこで生まれる人と人との物語に何かを感じていただき、図書館での時間が、思いやり溢れる素敵なものになればいいなと思います。

川島明（麒麟）（堀田係長役）

大好きな原作のマンガに携われて幸せものです。俳優のみなさんとスタッフさんのつくる撮影現場がマンガの空気感そのもののあたたかさで感動してました。図書館にまた足を運びたくなるドラマですのでみなさまお楽しみに！

平山浩行（紀一の父役）

主人公の父親を演じさせていただきました平山浩行です。まだ幼かった紀一と色々な場所でロケをしたことが、とても良い思い出になりました。その中でも図書館で読んだ絵本や並んで座った椅子が強く印象に残っています。本はただの紙ではなく人と人をつなぎ、時間を越えて思い出を残してくれる存在なのだと思います。このドラマは、そんな場所で繰り広げられる心温まるお話です。ぜひ楽しんでください。

矢田亜希子（石平りょうこ役）

今回は「税金で買った本」に出演させていただくことになりとても嬉しいです。図書館が舞台となるお話でとにかく興味深く、脚本が面白くて楽しくて図書館に今すぐにでも行きたい！と思える内容です。私は奥平さん演じられる主人公、石平紀一の母親役で少しぶっ飛んだ感じの役柄ですが、撮影現場ではリアルに息子の成長する姿や心情の変化に感心しながら見守っておりました。皆様の役の魅力がたくさんつまっていると思います！（文＝リアルサウンド編集部）