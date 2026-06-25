堺化学がＳ高で鮮烈切り返し、米マイクロン人気にあやかりＭＬＣＣ関連で投資資金が再攻勢◇ 堺化学がＳ高で鮮烈切り返し、米マイクロン人気にあやかりＭＬＣＣ関連で投資資金が再攻勢◇

堺化学工業<4078.T>が急速人気化しストップ高となった。ここ半導体関連株及びその周辺株への集中物色が続くなかも、投資資金のターゲットに広がりがみられ、半導体材料を手掛ける化学株が草刈り場となっている。



そのなか、同社はＡＩデータセンター関連需要が急増している積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）の中核となるチタン酸バリウムの製造を手掛け、ＭＬＣＣメーカーの村田製作所<6981.T>や太陽誘電<6976.T>を大口顧客として抱えている。前日の米国株市場では引け後の好決算を受けマイクロン・テクノロジー＜MU＞が時間外で１６％高と急騰しており、ＡＩデータセンター関連需要の盛り上がりに改めてスポットライトが当たった。市場では「（堺化学は）今月２日に６５８０円の年初来高値をつけた後調整を強いられたが、信用買い残も膨らんでおらず、実需の売り物も枯れてきていた。テクニカル的にも２５日移動平均線がサポートラインとして機能しやすく、投資資金の仕掛けを誘ったようだ」（中堅証券ストラテジスト）としている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS