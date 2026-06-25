発売が延期になっていたレッド・ツェッペリンのドキュメンタリー映画『レッド・ツェッペリン：ビカミング』の4K UHD、Blu-ray、DVDが、9月30日に発売されることが決定した。

参考：『レッド・ツェッペリン：ビカミング』興収2億突破 「ROCK FILM FESTIVAL 2025」で上映も

1960年代末、ジミー・ペイジ（ギター）、ジョン・ポール・ジョーンズ（ベース／キーボード）、ジョン・ボーナム（ドラムス）、ロバート・プラント（ヴォーカル）という4人の才能によってイギリスで結成されたロックバンド、レッド・ツェッペリン。1969年にリリースされたデビューアルバム『レッド・ツェッペリン I』で世界を席巻し、その後およそ12年にわたる活動の中でロックシーンに革命をもたらした彼らは、いかにして誕生したのか。

その知られざる起源をたどる本作では、1980年に32歳で急逝したボーナムの未公開音声をはじめ、メンバーの家族写真やプライベート映像、初期のライブ映像など貴重なアーカイブ素材とともに、オリジナルメンバー自らがバンドの歴史を振り返り、その歩みを振り返る。

北米ではIMAX限定公開の音楽映画として史上最高のオープニング成績を記録し、米英両国で初登場トップ10入りを達成。世界中の音楽ファンを熱狂させ、英国アカデミー賞（BAFTA）ドキュメンタリー賞のノミネートされるなど、高い評価を獲得している。日本国内でも2025年9月26日よりIMAXシアターを含む全国の劇場で公開されると、公開3日間の観客動員数・興行収入ともに洋画第1位を記録（興行通信社調べ）。興行収入は2億円を突破し、ロングラン上映が続いた。

4K UHD＋Blu-rayセットおよびBlu-ray＋DVDセットには、特典映像として監督バーナード・マクマホンによるコメント映像と予告編集を収録。4K UHD版の音声にはDolby Atmos仕様も収録されている。さらに、3,000セット限定生産となる「4K UHD＋Blu-ray コレクターズ・エディション」には、海外オリジナルアート・B2ファブリックポスターに加え、1960年代からジミ・ヘンドリックスをはじめ数々のロックアイコンを撮影してきた写真家ロン・ラファエリによる、デビュー当時のレッド・ツェッペリン秘蔵写真を使用したポストカードセットが封入される。

（文＝リアルサウンド編集部）