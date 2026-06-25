ＰＡコンサルが続伸、富士電機が「ＡＩトークトレ」を採用◇ ＰＡコンサルが続伸、富士電機が「ＡＩトークトレ」を採用◇

プラスアルファ・コンサルティング<4071.T>が続伸している。この日、次世代トレーニングソリューション「ＡＩトークトレ」が富士電機<6504.T>に採用されたと発表しており、好材料視されている。



「ＡＩトークトレ」は、実際の顧客応対に近いリアルなペルソナを生成ＡＩで再現し、実践的な応対練習を可能にする対話力向上支援サービス。富士電機では「ＡＩトークトレ」を活用し、顧客からの主要な問い合わせや優秀なオペレーターの対応履歴などの実データをもとに、効果的なヒアリング手法や原因特定が難しいケースのシナリオを生成し、これらをもとにＡＩが顧客の利用シーンや症状の伝え方などを再現。自社製品を実際に使用するユーザーのようなリアルな対話を実現することで、オペレーターは心理的負担を感じることなく、実践的な訓練を通じて専門知識の定着と問題解決力の向上を図ることが可能になるとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS