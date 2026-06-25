「本当は１位で通過したかった」決勝Ｔで日本の対戦相手候補モロッコは、得失点差でブラジルに及ばず２位抜け。指揮官は反省「首位を狙える出来ではなかった」【Ｗ杯】
現地６月24日に行なわれた北中米Ｗ杯グループＣの最終節で、モロッコ代表はハイチ代表とアトランタ・スタジアムで対戦した。
10分に先制点を献上し、39分にアシュラフ・ハキミの得点で追いつく。43分に再び被弾も、45＋１分にイスマエル・サイバリ、78分にソフィアン・ラヒミ、89分にジェシム・ヤシンが得点を挙げて、４−２で勝利した。
ブラジルとの初戦を１−１で引き分け、第２戦のスコットランド戦を１−０で制していたモロッコは、ハイチ戦の勝利で勝点を７、得失点差をプラス３とした。同じく勝点７のブラジルに得失点差で及ばずＣ組２位となったが、決勝トーナメント進出を決めた。
試合後、チームを率いるモハメド・ワフビ監督がフラッシュインタビューに対応。「２位で予選を突破できて嬉しいが、本当は１位で通過したかった」と明かし、こう語った。
「前半のパフォーマンスは首位を狙える出来ではなかった。前半を２−２で終えた時点で順位や得失点差を考えるのをやめた。相手が死力を尽くして立ち向かってくることは分かっていたので、とにかく試合に勝つことに集中した」
指揮官は「セカンドボールの対応が甘く、相手を勢いづかせてしまった」と反省を口に。そして「こちらには多くのチャンスがあった。本当に何度も決定機を作っていたので、もっと楽に試合を決めることができたはずだ」と振り返った。
なお、Ｃ組で２位フィニッシュのモロッコは、ラウンド32で日本のいるＦ組の１位と対戦する。日本が首位通過すれば、両国は16強入りをかけて激突することになる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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10分に先制点を献上し、39分にアシュラフ・ハキミの得点で追いつく。43分に再び被弾も、45＋１分にイスマエル・サイバリ、78分にソフィアン・ラヒミ、89分にジェシム・ヤシンが得点を挙げて、４−２で勝利した。
ブラジルとの初戦を１−１で引き分け、第２戦のスコットランド戦を１−０で制していたモロッコは、ハイチ戦の勝利で勝点を７、得失点差をプラス３とした。同じく勝点７のブラジルに得失点差で及ばずＣ組２位となったが、決勝トーナメント進出を決めた。
「前半のパフォーマンスは首位を狙える出来ではなかった。前半を２−２で終えた時点で順位や得失点差を考えるのをやめた。相手が死力を尽くして立ち向かってくることは分かっていたので、とにかく試合に勝つことに集中した」
指揮官は「セカンドボールの対応が甘く、相手を勢いづかせてしまった」と反省を口に。そして「こちらには多くのチャンスがあった。本当に何度も決定機を作っていたので、もっと楽に試合を決めることができたはずだ」と振り返った。
なお、Ｃ組で２位フィニッシュのモロッコは、ラウンド32で日本のいるＦ組の１位と対戦する。日本が首位通過すれば、両国は16強入りをかけて激突することになる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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