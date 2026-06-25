開催：2026.6.25

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 1 - 3 [アストロズ]

MLBの試合が25日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとアストロズが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はトレイ・イェサベージ、対するアストロズの先発投手はマイケル・バローズで試合は開始した。

1回表、4番 イサク・パレデス 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 TOR 0-1 HOU

1回裏、2番 ネーサン・ルークス 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 1-1 HOU

8回表、ピッチャーが悪送球でアストロズ得点 TOR 1-2 HOU

9回表、3番 ジェレミ－・ペーニャ 4球目を打ってショートへのタイムリーヒットでアストロズ得点 TOR 1-3 HOU

試合は1対3でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズのスティーブン・オカートで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はブルージェイズのジェフ・ホフマンで、ここまで5勝5敗5S。アストロズのヘイダーにセーブがつき、1勝0敗6Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.238となっている。

ここまでブルージェイズは39勝41敗で9.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区3位。一方アストロズは39勝43敗で2.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-25 13:26:23 更新